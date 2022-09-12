Yasak Elma'nın Kumru'sunu Son Haliyle Kimse Tanıyamıyor! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Yok Artık!”
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın son halini görenler artık tanıyamıyor! Yeni sezon için bomba bir değişim yaşayan Biran Damla Yılmaz, ağızların yarım metre açık kalmasına hatta “Yok artık” denilmesine neden oldu! Gündemi sallayıp geçen Biran Damla Yılmaz ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yasak Elma dizisinin 5. sezonuyla diziye dahil olan Biran Damla Yılmaz’ın kahküllü ve kızıla çalan saçları dikkatleri üzerine çekmişti ama artık bambaşka bir tarza sahip olduğunu gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.