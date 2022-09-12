- 12 Eyl 2022 - 19:12 G: 12 Eyl 2022 - 19:28

Seda Sayan Kocasını Baştan Yarattı! “Aldığında Böyle Değildi Bu Adam!” Saçlar Başlar Derken Şimdide… “Yaşıyorsun Bu Hayatı Çağlar!” Yorumlar Gırla…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yine yaptı yapağını! Açık açık esteti yaptırdığını paylaşan ve sıkça estetik yaptıran Seda Sayan, şimdide kocasına estetik yaptırmaya başladı! Kocasını yeniden yaratan Seda Sayan’a tepkilerde çok gecikmeden geldi ve takipçilerinden “Aldığında bu adam böyle değildi!” yorumlarında bulundular! Saçlar başlar derken adeta bambaşka birisine dönüşen Çağlar Ökten, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Şubat ayında romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, sosyal medya üzerinden çok aşık olduğunu açıklamıştı. Aralarında 25 yaş bulunmasına rağmen bunu asla önemsemeyen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, evlenir evlenmez soluğu Paris’te almışlardı. Yunanistan, Hollanda ve İsviçre’de balayı tatili yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, en sonunda Türkiye’de soluğu almıştı. Peki, Seda Sayan kocasına ne yaptırdı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Eyl 2022 - 19:12 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma'nın Kumru'sunu Son Haliyle Kimse Tanıyamıyor! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Yok Artık!” mask
Yasak Elma'nın Kumru'sunu Son Haliyle Kimse Tanıyamıyor! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Yok Artık!”
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Uyarı! Öyle Bir Şikayet Aldı Ki… “Gerçekten Büyük Ayıp!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Uyarı! Öyle Bir Şikayet Aldı Ki… “Gerçekten Büyük Ayıp!” Neler Oluyor?
Hatice Şendil Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! “Şu Fiziğin 18’lik Genç Kızlarda Yok!” Görenlerin Eli Ayağına Karışıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
Hatice Şendil Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! “Şu Fiziğin 18’lik Genç Kızlarda Yok!” Görenlerin Eli Ayağına Karışıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
Demet Özdemir’in Yatak Pozu Olay Yarattı! “Kocan Kızmasın!” Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… Görenlerin Nutku Tutuldu! Alev Alev… mask
Demet Özdemir’in Yatak Pozu Olay Yarattı! “Kocan Kızmasın!” Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… Görenlerin Nutku Tutuldu! Alev Alev…
Masterchef Melih Yarışmadan Çekildi! Pılını Pırtını Topladı; Vedasının Nedenini İlk Kez Açıkladı! “Bunun İçin Miydi? Yazıklar Olsun!” Meğer Yarışmacı… mask
Masterchef Melih Yarışmadan Çekildi! Pılını Pırtını Topladı; Vedasının Nedenini İlk Kez Açıkladı! “Bunun İçin Miydi? Yazıklar Olsun!” Meğer Yarışmacı…
Edis’in Yıllar Önceki Hali Dengeleri Alt Üst Etti! “Şaka Mısın Sen!” Ağzı, Yüzü, Burnu… Suratı Başka Birisine Ait Gibi! “Yok Artık!” mask
Edis’in Yıllar Önceki Hali Dengeleri Alt Üst Etti! “Şaka Mısın Sen!” Ağzı, Yüzü, Burnu… Suratı Başka Birisine Ait Gibi! “Yok Artık!”
Pınar, 'Mış Gibi' İle Döndü... mask
Pınar, 'Mış Gibi' İle Döndü...
Kenan Doğulu’dan Ankara’da Festival Tadında Konser! mask
Kenan Doğulu’dan Ankara’da Festival Tadında Konser!
Emret Komutan’ın Yıldızıydı, Son Hali Dudakları Uçuklattı! “Ne Olmuş Sana!” Kerim Asteğmenin Eski Halinden Eser Yok! Neler Oluyor? mask
Emret Komutan’ın Yıldızıydı, Son Hali Dudakları Uçuklattı! “Ne Olmuş Sana!” Kerim Asteğmenin Eski Halinden Eser Yok! Neler Oluyor?
Saba Tümer’in Kırmızılar İçerisindeki Pozları Nefesleri Kökten Kesti! “Kırmızıların Kadını!” Dekoltesiyle Bakanları Eritti, Kül Etti! mask
Saba Tümer’in Kırmızılar İçerisindeki Pozları Nefesleri Kökten Kesti! “Kırmızıların Kadını!” Dekoltesiyle Bakanları Eritti, Kül Etti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasak Elma'nın Kumru'sunu Son Haliyle Kimse Tanıyamıyor! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Yok Artık!” mask
Yasak Elma'nın Kumru'sunu Son Haliyle Kimse Tanıyamıyor! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Yok Artık!”
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Uyarı! Öyle Bir Şikayet Aldı Ki… “Gerçekten Büyük Ayıp!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Uyarı! Öyle Bir Şikayet Aldı Ki… “Gerçekten Büyük Ayıp!” Neler Oluyor?
Hatice Şendil Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! “Şu Fiziğin 18’lik Genç Kızlarda Yok!” Görenlerin Eli Ayağına Karışıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
Hatice Şendil Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! “Şu Fiziğin 18’lik Genç Kızlarda Yok!” Görenlerin Eli Ayağına Karışıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
Sözleşmeli Er Maaşları 2022 Ne Kadar! Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar? Sözleşmeli Er Doğuda ve Suriye’de Kaç TL Maaş Alıyor? mask
Sözleşmeli Er Maaşları 2022 Ne Kadar! Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar? Sözleşmeli Er Doğuda ve Suriye’de Kaç TL Maaş Alıyor?
Demet Özdemir’in Yatak Pozu Olay Yarattı! “Kocan Kızmasın!” Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… Görenlerin Nutku Tutuldu! Alev Alev… mask
Demet Özdemir’in Yatak Pozu Olay Yarattı! “Kocan Kızmasın!” Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… Görenlerin Nutku Tutuldu! Alev Alev…
EGO Bakiye Sorgulaması Nasıl Yapılır? EGO Kartında Ne Kadar Para Kaldı? İşte Telefon Numarasından Ankara Ego Sorgulama İşlemi… mask
EGO Bakiye Sorgulaması Nasıl Yapılır? EGO Kartında Ne Kadar Para Kaldı? İşte Telefon Numarasından Ankara Ego Sorgulama İşlemi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL