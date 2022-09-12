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12 Eyl 2022 - 19:12

Seda Sayan Kocasını Baştan Yarattı! “Aldığında Böyle Değildi Bu Adam!” Saçlar Başlar Derken Şimdide… “Yaşıyorsun Bu Hayatı Çağlar!” Yorumlar Gırla…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yine yaptı yapağını! Açık açık esteti yaptırdığını paylaşan ve sıkça estetik yaptıran Seda Sayan, şimdide kocasına estetik yaptırmaya başladı! Kocasını yeniden yaratan Seda Sayan’a tepkilerde çok gecikmeden geldi ve takipçilerinden “Aldığında bu adam böyle değildi!” yorumlarında bulundular! Saçlar başlar derken adeta bambaşka birisine dönüşen Çağlar Ökten, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…