Seda Sayan Kocasını Baştan Yarattı! “Aldığında Böyle Değildi Bu Adam!” Saçlar Başlar Derken Şimdide… “Yaşıyorsun Bu Hayatı Çağlar!” Yorumlar Gırla…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yine yaptı yapağını! Açık açık esteti yaptırdığını paylaşan ve sıkça estetik yaptıran Seda Sayan, şimdide kocasına estetik yaptırmaya başladı! Kocasını yeniden yaratan Seda Sayan’a tepkilerde çok gecikmeden geldi ve takipçilerinden “Aldığında bu adam böyle değildi!” yorumlarında bulundular! Saçlar başlar derken adeta bambaşka birisine dönüşen Çağlar Ökten, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şubat ayında romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, sosyal medya üzerinden çok aşık olduğunu açıklamıştı. Aralarında 25 yaş bulunmasına rağmen bunu asla önemsemeyen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, evlenir evlenmez soluğu Paris’te almışlardı. Yunanistan, Hollanda ve İsviçre’de balayı tatili yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, en sonunda Türkiye’de soluğu almıştı. Peki, Seda Sayan kocasına ne yaptırdı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.