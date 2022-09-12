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12 Eyl 2022 - 20:02

Melis Sezen’in Sütyenli Pozu Başları Döndürdü! Yemyeşil Bahçesinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu; Görenler Hayran Kaldı! “Melek Gibisin Be!”

En son olarak Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle çok beğenilen Melis Sezen, sütyenli pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü! Yemyeşil bahçesinden bir paylaşımda bulunarak tüm çekiciliğini konuşturan Melis Sezen, görenlerin kendisine hayran kalmasına neden oldu! Hayranlarından “Melek gibisin be” yorumlarını alan Melis Sezen, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…