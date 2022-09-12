Melis Sezen’in Sütyenli Pozu Başları Döndürdü! Yemyeşil Bahçesinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu; Görenler Hayran Kaldı! “Melek Gibisin Be!”
En son olarak Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle çok beğenilen Melis Sezen, sütyenli pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü! Yemyeşil bahçesinden bir paylaşımda bulunarak tüm çekiciliğini konuşturan Melis Sezen, görenlerin kendisine hayran kalmasına neden oldu! Hayranlarından “Melek gibisin be” yorumlarını alan Melis Sezen, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisi, ikinci sezonuyla ekranlara veda etmişti. Mükemmel bir hikayeye sahip olan Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle herkesi şok eden Melis Sezen’in diziden sonra Bali tatili gündem olmuştu. Güzeller güzeli oyuncu bu kez de yeşiller içerisinde fitliğini kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.