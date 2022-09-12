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12 Eyl 2022 - 20:27

Masterchef Dilan 1 Ayda Servet Kazandı! Çıkardığı Kavgalar Karşılıksız Kalmadı; Tomar Tomar Parayla Yarışmadan Ayrıldı! Acun Medya “Tık” Diye Hesabına Yatırdı…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te 1 aydır savaş veren Dilan’ın yarışmadan kazandığı para ortaya çıktı. Tomar tomar parayla yarışmadan ayrıldığı duyulan Dilan’a birçok kişi ise “Çıkardığı kavgalar karşılıksız kalmamış” yorumlarında bulundular! Acun Medya’nın “Tık” diye hesaba yatırdığı paranın bedelini duyanlar ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…