Masterchef Dilan 1 Ayda Servet Kazandı! Çıkardığı Kavgalar Karşılıksız Kalmadı; Tomar Tomar Parayla Yarışmadan Ayrıldı! Acun Medya “Tık” Diye Hesabına Yatırdı…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te 1 aydır savaş veren Dilan’ın yarışmadan kazandığı para ortaya çıktı. Tomar tomar parayla yarışmadan ayrıldığı duyulan Dilan’a birçok kişi ise “Çıkardığı kavgalar karşılıksız kalmamış” yorumlarında bulundular! Acun Medya’nın “Tık” diye hesaba yatırdığı paranın bedelini duyanlar ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef yarışmasında hayallerine veda eden isim Dilan Karataş olmuştu. Masterchef yarışmasına 1 ay önce katılan ve tam 1 ay boyunca vakit geçiren Dilan’ın yarışmadan kazandığı para dudakların uçuklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.