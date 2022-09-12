- 12 Eyl 2022 - 21:37 G: 12 Eyl 2022 - 22:03

Ünlü Manken Dilara Kırmıt Aldatılma İtirafıyla Olay Yarattı! 1000 Kere Aldatıldım... Çok Eşli!

Dilara Kırmıt, şok açıklamalarıyla şaşkınlık yarattı. Katıldığı bir televizyon programında aşk yaşantısı hakkında sorulan soruya "1000 kere aldatıldım" diye cevap verince program sunucusu şaşkınlığını gizleyemedi.

Podyumların tescilli güzeli ve uluslar arası yarışmalarda ülkemizi temsil eden podyumların kraliçesi Dilara Kırmıt, açıklamalarıyla şaşkınlık yarattı. Katıldığı bir TV programında aşk hayatıyla alakalı sorulan soruya 1000 kere aldatıldım diye yanıt verince sunucuda şaşkınlığını gizleyemedi.

Dobra ve açık sözlü tavırlarıyla bilinen ve sevilen Dilara Kırmıt, İlişkilerim çok sancılı geçiyor  ben aşka aşık bir kadınım ifadesinde bulundu. Gizemli erkekler daha çok dikkatini çektiğini ve ilişkide saygının çok önemli olduğunu dile getiren top model Dilara Kırmıt, bir adam tarafından 1000 den fazla aldatıldığıma eminim vurgusunu yaparken “Ama sorun bende değildi özgüven eksikliği ve çok eşli olması tercihiydi belki de psikolojik bir travması vardı bilemezdim. Ben çok sabırlıyım sabrımın yettiği yere kadar direndim sabır ederken sevgiminde bittiğini anladığım zaman hayatımdan çıkardım saygı duymadığınız bir insana sevgi besleyemezsiniz. Bana benim kadınlığıma saygı duymayan bir adamı ben hayatımda asla istemem” dedi.

Özel hayatı ve aşk dünyasıyla ilgili ilk kez bu kadar net ve açık konuşan güzel model, aradığı aşkıda özetledi.

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12 Eyl 2022 - 21:37 - Magazin

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