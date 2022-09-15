1 Kadın 1 Erkek Komedi Dizisi Yeniden Başlıyor! Demet Evgar (Zeynep) ile Emre Karayel'in (Ozan) Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Sonunda!” Dengeler Alt Üst…

Ülkemizde oldukça başarılı olan yeni yapımların her geçen gün ekranlar eşliğine seyircilerle buluşmasının yanı sıra, özellikle son dönemlerde popüler olan olaylardan biri de geçmişte yayınlanıp büyük başarılar elde eden ancak final yapan yapımların tekrardan ekranlara dönmesi. Kendisine bir seyirci ve hayran kitlesi oluşturabilecek kadar başarılı olan bu yapımlar arasında bulunan içeriklerden biri de 1 Kadın 1 Erkek.

Demet Evgar’ın Zeynep, Emre Karayel’in ise Ozan karakterine hayat verdiği başarılı yapım ile ilgili ise milyonlarca kişiyi sevindiren haber verildi. İşte 1 Kadın 1 Erkek dizisi ile ilgili verilen yeni yayın ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

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