1 Kadın 1 Erkek Komedi Dizisi Yeniden Başlıyor! Demet Evgar (Zeynep) ile Emre Karayel'in (Ozan) Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Sonunda!” Dengeler Alt Üst…
Son dönemde sevilen ancak final yapmış yapımların bir bir ekranlara dönmeye başladığı günlerde bir sevindirici haber de Demet Evgar ve Emre Karayel’den geldi. Efsane haline gelen 1 Kadın 1 Erkek dizisi yeniden ekranlara mı dönüyor? Ne zaman, Hangi kanald yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…
Ülkemizde oldukça başarılı olan yeni yapımların her geçen gün ekranlar eşliğine seyircilerle buluşmasının yanı sıra, özellikle son dönemlerde popüler olan olaylardan biri de geçmişte yayınlanıp büyük başarılar elde eden ancak final yapan yapımların tekrardan ekranlara dönmesi. Kendisine bir seyirci ve hayran kitlesi oluşturabilecek kadar başarılı olan bu yapımlar arasında bulunan içeriklerden biri de 1 Kadın 1 Erkek.
Demet Evgar’ın Zeynep, Emre Karayel’in ise Ozan karakterine hayat verdiği başarılı yapım ile ilgili ise milyonlarca kişiyi sevindiren haber verildi. İşte 1 Kadın 1 Erkek dizisi ile ilgili verilen yeni yayın ile ilgili merak edilen tüm detaylar.
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15 Eyl 2022 - 09:04 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.