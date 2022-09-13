Merve Boluğur Hamile Mi? Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki, Milyonlar Mutluluktan Gözyaşlarına Boğuldu! Kız mı, Erkek mi? Neler Oluyor Neler…
Son dönemdeki yaptığı açıklamalar, hareketleri ve aşk hayatı ile neredeyse magazin dünyasına yön veren Merve Boluğur, hakkında çıkan iddialar ile yine gündeme bomba gibi düşmeyi başardı. Sevgilisi Mert Aydın ile jet bir evlilik kararı alan Merve Boluğur hakkındaki iddialar ise görenleri şaşırtıyor. Peki, Merve Boluğur hamile mi? İşte merak edilen tüm detaylar…
Ülkemiz magazin gündeminin en sevilen isimlerinden biri olan Merve Boluğur yine olay olmaya devam ediyor. Kısa süre önce sevgili olduklarını açıklayan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti bu sefer de evlilik kararı aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamadan sonra ise sevenlerinin aklına hızlı evliliğin nedeninin bebek olup olmadığı ile ilgili sorular gelmeye başladı.
Son dönemde çıkarmış olduğu şarkı ve yaptığı açıklamalar ile sevenlerine “Ne oluyor bu kıza?” dedirten Merve Boluğur bu sefer de aldığı ani evlilik kararı ile gündeme bomba gibi düştü. Ünlü Dj sevgilisi Mert Aydın ile birlikte görkemli bir düğüne hazırlanan Merve Boluğur hakkındaki hamilelik iddialarının arkasındaki gerçek ise şu şekilde.
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13 Eyl 2022 - 12:20 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.