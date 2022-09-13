- 13 Eyl 2022 - 12:26 G: 13 Eyl 2022 - 12:29

Aslışah Alkoçlar’a Gelen Bebek Hediyesi Servet Değerinde! Eniştesi Engin Altan Düzyatan Kesenin Ağzını Açtı! “Helal Olsun Bu Devirde Böylesi Zor...” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!

İkinci kez hamile olacağı haberiyle gündeme bomba gibi düşen Aslışah Alkoçlar şimdiyse gelen bebek hediyeleriyle gündemde. Servet değerinde gelen hediyelerin başını çeken isim ise Enişte Engin Altan Düzyatan oldu. Kesenin ağzını açan ünlü oyuncu hakkında gelen yorumlarsa bir hayli olumluydu. Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olan hediyelerle ilgili merak edilenler haberimizin devamında.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren ünlü bir firmanın sahibi olan Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar ikinci kez anne olmanın heyecanını şimdilerde Capri Adası’nda yaptığı tatilde çıkarıyor. Sosyal medya hesabını bir hayli aktif kullanan Alkoçlar’dan gelen müjdeli haberin ardından şimdi de yakışıklı ve başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan’dan baldızına gelen hediye gündemi belirledi.

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13 Eyl 2022 - 12:26 Ankara- Yaşam

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