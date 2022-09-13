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13 Eyl 2022 - 12:26

Aslışah Alkoçlar’a Gelen Bebek Hediyesi Servet Değerinde! Eniştesi Engin Altan Düzyatan Kesenin Ağzını Açtı! “Helal Olsun Bu Devirde Böylesi Zor...” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!

İkinci kez hamile olacağı haberiyle gündeme bomba gibi düşen Aslışah Alkoçlar şimdiyse gelen bebek hediyeleriyle gündemde. Servet değerinde gelen hediyelerin başını çeken isim ise Enişte Engin Altan Düzyatan oldu. Kesenin ağzını açan ünlü oyuncu hakkında gelen yorumlarsa bir hayli olumluydu. Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olan hediyelerle ilgili merak edilenler haberimizin devamında.