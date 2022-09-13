- 13 Eyl 2022 - 13:09 G: 13 Eyl 2022 - 13:12

Tozluyaka Mavi Kimdir? Sude Zülal Güler Tozluyaka Dizisinde Fırtınalar Estirecek! Sude Zülal Güler Kimdir, Kaç Yaşındadır?

FOX TV ekranlarının iddialı yapımlarından bir olan Tozluyaka dizisine yeni transfer olan isimlerden biri olarak televizyon seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Sude Zülal Güler, yeni karakteriyle herkesi şaşırttı. Tozluyaka dizisinde Mavi karakterine hayat vermeye başlayan ünlü oyuncu Sude Zülal Güler ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

FOX TV ekranlarının iddialı yapımlarından bir olan Tozluyaka dizisine yeni transfer olan isimlerden biri olarak televizyon seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Sude Zülal Güler, yeni karakteriyle herkesi şaşırttı. Tozluyaka dizisinde Mavi karakterine hayat vermeye başlayan ünlü oyuncu Sude Zülal Güler, bu rolüyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan Sude Zülal Güler’in yeni karakteri ünlü oyuncunun yaşamını da merak ettirdi! Peki, Tozluyaka Mavi kimdir? Sude Zülal Güler Tozluyaka dizisine mi girdi? Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşındadır? İşte, Sude Zülal Güler hakkındaki tüm bilinmeyenler…

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13 Eyl 2022 - 13:09 - Magazin

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