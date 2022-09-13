Masterchef Serpilay Twitter’da Dalga Konusu Olunca Film Koptu! “Bir de Utanmadan Soruyor!” Evine Gitmesi İçin İmza Kampanyası Toplanmaya Başladı, Başlayacak…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün yayınlanmıştı. Mavi takım kaptanı olabilmek için savaş veren yarışmacılardan en iyi kazandibini yapan Melih ve Büşra olmuştu. İkinci turda en iyi krepi çıkaran Büşra, Mavi takım kaptanı olarak seçilmiş ve takımlar kurulmuştu. Takımların kurulduğu esnada Serpilay’ın sormuş olduğu tek bir soru herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…

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