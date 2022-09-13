Masterchef Serpilay Twitter’da Dalga Konusu Olunca Film Koptu! “Bir de Utanmadan Soruyor!” Evine Gitmesi İçin İmza Kampanyası Toplanmaya Başladı, Başlayacak…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Serpilay, Twitter’da dalga konusu olunca film koptu! Yarışmada sormuş olduğu soruyla milyonlara şoku yaşatan Serpilay’a “Bir de utanmadan bu soruyu nasıl sorabiliyor” yorumları yapıldı! Evine gitmesi için Masterchef izleyicisi cephesinden artık imza kampanyası başlatılacak olan Serpilay Salkım, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün yayınlanmıştı. Mavi takım kaptanı olabilmek için savaş veren yarışmacılardan en iyi kazandibini yapan Melih ve Büşra olmuştu. İkinci turda en iyi krepi çıkaran Büşra, Mavi takım kaptanı olarak seçilmiş ve takımlar kurulmuştu. Takımların kurulduğu esnada Serpilay’ın sormuş olduğu tek bir soru herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.