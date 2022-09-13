Merve Boluğur’un Jet Evliliği Herkesi Mosmor Etti! Nikah Tarihleri İlk Kez Ortaya Çıktı; Gören Duyan Mosmor Oldu! Neler Oluyor?

Bir süredir müzisyen Mert Aydın ile aşk yaşayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığını sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurmuştu. O günden beri her bir detayı ile merak edilen Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinin ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişme sonrasında ise, Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinin nikah tarihi ortaya çıktı! Peki, Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti evleniyor mu? Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti, ne zaman evleniyor? Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti, nerede evleniyor? İşte, detaylar…

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