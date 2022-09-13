- 13 Eyl 2022 - 13:58 G: 13 Eyl 2022 - 14:04

Camdaki Kız Dizisinin Yeni Fragmanı Kıyameti Kopardı! Nalan ve Hayri’nin Aşkı İfşalandı; Sedat Hapı Yuttu! Eşşek Sudan Gelinceye Kadar Dayak Yiyecek…

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma geçti. Bu sene üçünü sezonunu seyirci ile buluşturacak olan Camdaki Kız dizisi, üçüncü sezonun ilk bölümü olacak olan 48. bölümü için bir fragman yayınladı. İşte Camdaki Kız dizisinin yeni sezonundan detaylar...

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma geçti. Bu sene üçünü sezonunu seyirci ile buluşturacak olan Camdaki Kız dizisi, üçüncü sezonun ilk bölümü olacak olan 48. bölümü için bir fragman yayınladı. Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanında yaşananlar ise, herkesi şoke etti! Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? Camdaki Kız dizisi, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi, yeni sezonda neler olacak? İşte, detaylar…

13 Eyl 2022 - 13:58 - Dizi Haberleri

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