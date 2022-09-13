Masterchef’in İlk Şampiyonundan Bomba Açıklama! Mehmet Şef Duysa Kıskançlıktan Çatlayabilir… “Yapamazsın” Deyince…

Ekranların en çok beğenilen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışması, özellikle 2018 sezonu ile hafızalara kazınmıştı. Türkiye’nin ilk MasterChef’ini çıkaran MasterChef Türkiye 2018 yarışması, Uğur Kardaş’ın popüler olmasını sağladı. MasterChef Türkiye 2018 yarışmasının şampiyonu olan Uğur Kardaş, geçtiğimiz gün MasterChef’in jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ile ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti! Peki, MasterChef Türkiye 2018 şampiyonu Uğur Kardaş ne dedi? MasterChef Türkiye 2018 şampiyonu Uğur Kardaş şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…