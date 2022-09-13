Masterchef’in İlk Şampiyonundan Bomba Açıklama! Mehmet Şef Duysa Kıskançlıktan Çatlayabilir… “Yapamazsın” Deyince…
Ekranların en çok beğenilen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışması, özellikle 2018 sezonu ile hafızalara kazınmıştı. Türkiye’nin ilk MasterChef’ini çıkaran MasterChef Türkiye 2018 yarışması, Uğur Kardaş’ın popüler olmasını sağladı. Bu popülerlik sonrası İşte Uğur Kardaş ile ilgili son detaylar...
Ekranların en çok beğenilen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışması, özellikle 2018 sezonu ile hafızalara kazınmıştı. Türkiye’nin ilk MasterChef’ini çıkaran MasterChef Türkiye 2018 yarışması, Uğur Kardaş’ın popüler olmasını sağladı. MasterChef Türkiye 2018 yarışmasının şampiyonu olan Uğur Kardaş, geçtiğimiz gün MasterChef’in jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ile ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti! Peki, MasterChef Türkiye 2018 şampiyonu Uğur Kardaş ne dedi? MasterChef Türkiye 2018 şampiyonu Uğur Kardaş şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
13 Eyl 2022 - 14:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.