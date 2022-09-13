- 13 Eyl 2022 - 14:15 G: 13 Eyl 2022 - 14:21

Hadise ve Mehmet Dinçerler Cephesinde Kıyametler Kopuyor! Mehmet Dinçlerler Önce Paylaştı Sonra Sildi; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…

Son bir haftadır ‘boşanacakları’ yönündeki iddialar ile magazinin her an enselerinde olduğu Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden ilginç bir çıkış geldi. Yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ile herkesi şaşırtan Mehmet Dinçerler, o paylaşımı kısa bir süre içerisinde kaldırarak, şaşkınlığı ikiye katladı. İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden son detaylar...

Son bir haftadır ‘boşanacakları’ yönündeki iddialar ile magazinin her an enselerinde olduğu Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden ilginç bir çıkış geldi. Yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ile herkesi şaşırtan Mehmet Dinçerler, o paylaşımı kısa bir süre içerisinde kaldırarak, şaşkınlığı ikiye katladı. Bu paylaşımın ardından ise, Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin barışıp, barışmadığı merak edildi. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, barıştı mı? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, boşanacak mı? Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin son durumu ne? İşte, detaylar…

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13 Eyl 2022 - 14:15 - Magazin

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Hadise ve Mehmet Dinçerler Cephesinde Kıyametler Kopuyor! Mehmet Dinçlerler Önce Paylaştı Sonra Sildi; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
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