Masterchef’in İlk Takım Oyununu Kazanan İfşa Edildi! Acun Medya’da Büyük Kaos Var; Bir Değil, İki Değil! Yarışmacılar Topluca Evine Gönderilebilir…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te ilk takım oyununu kazanan ifşa edildi! Acun Medya’nın bu ifşayla birlikte birbirine gireceği ve yarışmacıların topluca evine gönderileceğine dair yorumlar yapıldı! Gelen ifşaların ardının arkasının kesilmediği gibi bir de binbir emekle ekranlara gelen yarışmanın tüm heyecanının ölmesi herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanı olabilmek adına tüm yarışmacılar canla başla savaş vermişlerdi. En iyi kazandibini çıkaran Melih ve Büşra, ikinci turda şeflerin kendilerinden istediklerini kusursuz bir biçimde çıkarmaya çalışmışlardı. Büşra ise şeflerin seçimiyle Mavi takım kaptanı olmuştu. Peki, ilk takım oyununu kazanan Maviler mi oldu, Kırmızlar mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.