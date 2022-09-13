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13 Eyl 2022 - 14:34

Masterchef’in İlk Takım Oyununu Kazanan İfşa Edildi! Acun Medya’da Büyük Kaos Var; Bir Değil, İki Değil! Yarışmacılar Topluca Evine Gönderilebilir…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te ilk takım oyununu kazanan ifşa edildi! Acun Medya’nın bu ifşayla birlikte birbirine gireceği ve yarışmacıların topluca evine gönderileceğine dair yorumlar yapıldı! Gelen ifşaların ardının arkasının kesilmediği gibi bir de binbir emekle ekranlara gelen yarışmanın tüm heyecanının ölmesi herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…