Üç Kız Kardeş Dizisi Ortalığı Salladı Geçti! Türkan Evlendiğine Evleneceğine Bin Pişman Oldu; Kafasını Duvarlara Duvarlara Vuracak…

Geçtiğimiz sezona ortasından dahil olan Üç Kız Kardeş dizisi, kısa süre içerisinde yayın gününün en iddialı yapımı olmayı başarmıştı. Salı günlerinin en çok izlenen yapımı haline gelmesinin ardından merak ile takip edilen Üç Kız Kardeş dizisi, ikinci sezon onayını da aldı. Öte yandan İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu! Peki, Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…