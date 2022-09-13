Üç Kız Kardeş Dizisi Ortalığı Salladı Geçti! Türkan Evlendiğine Evleneceğine Bin Pişman Oldu; Kafasını Duvarlara Duvarlara Vuracak…
Geçtiğimiz sezona ortasından dahil olan Üç Kız Kardeş dizisi, kısa süre içerisinde yayın gününün en iddialı yapımı olmayı başarmıştı. Salı günlerinin en çok izlenen yapımı haline gelmesinin ardından merak ile takip edilen Üç Kız Kardeş dizisi, ikinci sezon onayını da aldı. Öte yandan İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu! İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezona ortasından dahil olan Üç Kız Kardeş dizisi, kısa süre içerisinde yayın gününün en iddialı yapımı olmayı başarmıştı. Salı günlerinin en çok izlenen yapımı haline gelmesinin ardından merak ile takip edilen Üç Kız Kardeş dizisi, ikinci sezon onayını da aldı. Öte yandan İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu! Peki, Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
13 Eyl 2022 - 14:37 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.