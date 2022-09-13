Acun Ilıcalı’yı Tehdit Ederek Ortalığı Sallamıştı! Murat Özdemir’in Hangi İşi Yapmaya Başladığını Duyunca Ağzınız Yarım Metre Açık Kalacak!
Bir dönem MasterChef Türkiye yarışmasına katılmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Murat Özdemir, yarışmadan sonra adının karıştığı skandallar ile anılmıştı. Hatta, MasterChef Türkiye yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı’yı tehdit etmesiyle de günlerce konuşulan Murat Özdemir, son olarak ortalarda bir süredir görünmemesiyle dikkat çekmişti. İşte Murat Özdemir ile ilgili son detaylar...
Bir dönem MasterChef Türkiye yarışmasına katılmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan Murat Özdemir, yarışmadan sonra adının karıştığı skandallar ile anılmıştı. Hatta, MasterChef Türkiye yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı’yı tehdit etmesiyle de günlerce konuşulan Murat Özdemir, son olarak ortalarda bir süredir görünmemesiyle dikkat çekmişti. Bir süredir kayıplarda olan Murat Özdemir, ortaya çıktı ve yeni mesleği ile herkesi şaşırttı! Peki, MasterChef Murat Özdemir şimdi ne yapıyor? MasterChef Murat Özdemir’in yeni mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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13 Eyl 2022 - 15:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.