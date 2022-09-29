Şeyma Subaşı İçin Yaz Bitmek Bilmiyor! Mayosuyla Öyle Bir Dekolte Verdi Ki, Mısırlı Aşkı Yeniden Yüzüğü Alabilir! “Biraz Sınırın Olsun!”

Acun Ilıcalı’yla boşandıktan sonra aşkı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, biricik aşkına “Meedo” diyerek hitap ediyordu. Bu sebepten Türkiye, Şeyma Subaşı’nın sevgilisine “Meedo enişte” demeyi alışkanlık haline getirmişti. Bir dargın bir barışık günleri geçiren Şeyma Subaşı ve Meedo, en sonunda yeniden barışma kararı almışlardı. Şeyma Subaşı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımsa yürekleri hoplattı! İşte merak edilenler…

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