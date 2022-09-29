- 29 Eyl 2022 - 20:28 G: 29 Eyl 2022 - 21:01

Şeyma Subaşı İçin Yaz Bitmek Bilmiyor! Mayosuyla Öyle Bir Dekolte Verdi Ki, Mısırlı Aşkı Yeniden Yüzüğü Alabilir! “Biraz Sınırın Olsun!”

Sosyal medya fenomenleri arasında ön plana çıkan Şeyma Subaşı için yaz bitmek nedir bilmiyor! Mayosuyla öyle bir dekolte verdi ki, Mısırlı aşkının yakın zamanda yeniden yüzüğü alabileceğine dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla boşandıktan sonra aşkı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, biricik aşkına “Meedo” diyerek hitap ediyordu. Bu sebepten Türkiye, Şeyma Subaşı’nın sevgilisine “Meedo enişte” demeyi alışkanlık haline getirmişti. Bir dargın bir barışık günleri geçiren Şeyma Subaşı ve Meedo, en sonunda yeniden barışma kararı almışlardı. Şeyma Subaşı’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımsa yürekleri hoplattı! İşte merak edilenler…

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29 Eyl 2022 - 20:28 Ankara- Yaşam

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