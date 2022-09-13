Aleyna Tilki'ye Cici Baba Şoku! Havva Öztel'in Yeni Sevgilisi Ortalığı Kasıp Kavurdu; Düğün Planları Yapılmaya Başlandı! Neler Oldu Neler...
Sosyal medya ve magazin gündeminin koşulsuz en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Aleyna Tilki’ye cici baba şoku geldi. Anne Havva Öztel’in yeni sevgilisi ortaya çıktı, ortalığı kasıp kavuran o yakışıklıyla düğün planları yapılmaya başlandı. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik. İşte detaylar!
Küçük yaşına rağmen hem başarısı hem de yaptığı paylaşımlar ve giydikleriyle gündem olan Aleyna Tilki’ye şok eden bir haber geldi. Kısa sürede magazin ve sosyal medya gündemini birbirine katan bu haberle birlikte ortalık adeta yangın yerine döndü. Ünlü anne Havva Öztel’in kalbinin kapılarını kıra döke içeriye giren kişiyi sizin için mercek altına aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.