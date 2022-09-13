Aleyna Tilki'ye Cici Baba Şoku! Havva Öztel'in Yeni Sevgilisi Ortalığı Kasıp Kavurdu; Düğün Planları Yapılmaya Başlandı! Neler Oldu Neler...

Küçük yaşına rağmen hem başarısı hem de yaptığı paylaşımlar ve giydikleriyle gündem olan Aleyna Tilki’ye şok eden bir haber geldi. Kısa sürede magazin ve sosyal medya gündemini birbirine katan bu haberle birlikte ortalık adeta yangın yerine döndü. Ünlü anne Havva Öztel’in kalbinin kapılarını kıra döke içeriye giren kişiyi sizin için mercek altına aldık.

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