Mahmut Tuncer’in Kızı Bikinisiyle Göğüs Dekoltesine Boğdu! Denizin Ortasında Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Baban Görse Domdom Kurşunuyla Vurur!”

Hem müzik sektöründe hem de oyunculuk alanında bulunan Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, kısa bir sürede 40 kilo vererek sağlıklı bir fiziğe kavuşmuştu. 90 kilodan 40 kilo vererek 50 kiloya kadar düşen Gizem Tuncer, düzenli beslendiğinin altını çizmişti. Sporuna çok dikkat eden Gizem Tuncer’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım ise herkesi şok içerisinde bıraktı! Bikini giyerek denizin ortasından bir paylaşımda bulunan Gizem Tuncer, aşları döndürdü! İşte merak edilenler…

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