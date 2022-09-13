Mahmut Tuncer’in Kızı Bikinisiyle Göğüs Dekoltesine Boğdu! Denizin Ortasında Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Baban Görse Domdom Kurşunuyla Vurur!”
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in güzeller güzeli kızı, bikinisiyle hayranlarını göğüs dekoltesine boğdu! Denizin ortasından vermiş olduğu pozlarla hayranlarını şok eden Gizem Tuncer’e “Baban görse domdom kurşunuyla vurur” yorumları yapıldı! Babasının izinden giderek müzik sektörüne atılan Gizem Tuncer bakın nasıl bir paylaşımda bulundu?
Hem müzik sektöründe hem de oyunculuk alanında bulunan Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, kısa bir sürede 40 kilo vererek sağlıklı bir fiziğe kavuşmuştu. 90 kilodan 40 kilo vererek 50 kiloya kadar düşen Gizem Tuncer, düzenli beslendiğinin altını çizmişti. Sporuna çok dikkat eden Gizem Tuncer’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım ise herkesi şok içerisinde bıraktı! Bikini giyerek denizin ortasından bir paylaşımda bulunan Gizem Tuncer, aşları döndürdü! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.