Masterchef Fatma Nur’un Aşkı Yanıtsız Kaldı! Acun Medya İtibarını Zedelememek İçin Öyle Bir Karar Verdi Ki… “Seni Seviyorum” Dedi Ama…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur’un aşkı resmen yanıtsız kaldı! Acun Medya’nın itibarını zedelememek amacıyla bomba bir karar verdiği gündeme düşünce ağızlar açık kaldı. Tüm cesaretini toplayarak; o yarışmacının karşısına geçen ve “Seni seviyorum” diyen Fatma Nur, hayatının şokunu yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde ortalık karışmıştı. Mavi takım kaptanı Büşra olunca, Kırmızı takım kaptanı olarak Barış’ı seçmişti. Takımlara en son alınan, hatta mecburiyetten dolayı Kırmızı takıma kalan Fatma Nur ise Kırmızı takıma isyan ederek; “Beni neden sona bırakıyorsunuz! Kalp kırıcı bir hal almaya başladı bu” açıklamasında bulunmuştu. Fatma Nur’un gözyaşlarına boğulması ve durgun olmasının sebebi ise aşk çıktı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.