Masterchef Fatma Nur’un Aşkı Yanıtsız Kaldı! Acun Medya İtibarını Zedelememek İçin Öyle Bir Karar Verdi Ki… “Seni Seviyorum” Dedi Ama…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde ortalık karışmıştı. Mavi takım kaptanı Büşra olunca, Kırmızı takım kaptanı olarak Barış’ı seçmişti. Takımlara en son alınan, hatta mecburiyetten dolayı Kırmızı takıma kalan Fatma Nur ise Kırmızı takıma isyan ederek; “Beni neden sona bırakıyorsunuz! Kalp kırıcı bir hal almaya başladı bu” açıklamasında bulunmuştu. Fatma Nur’un gözyaşlarına boğulması ve durgun olmasının sebebi ise aşk çıktı! Peki, neler oluyor?

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