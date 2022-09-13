Mine Tugay'dan Bomba Açıklama Geldi! İşi Gücü Rast Gitmeyince Öyle Bir Şeye Başvurdu Ki... “Sen Bu Hallere Düşecek Kadın Mıydın?” Yorumlar Gırla...

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran ve fiziğiyle ortalığı yakıp geçen Mine Tugay’dan gelen bir paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı. Uzun zamandır bir projede yer almayan güzel oyuncu işinin rast gitmeyince oldukça garip bir yola başvurdu. Instagram takipçileriyle ruhsal durumuyla alakalı paylaşım yapan güzel oyuncu kısa sürede hem magazin hem de sosyal medya gündeminde en çok konuşulan isimlerden birisi olarak yer aldı. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.

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