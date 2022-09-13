Mine Tugay'dan Bomba Açıklama Geldi! İşi Gücü Rast Gitmeyince Öyle Bir Şeye Başvurdu Ki... “Sen Bu Hallere Düşecek Kadın Mıydın?” Yorumlar Gırla...
Güzelliğiyle dillerden düşmeyen başarılı oyuncu Mine Tugay milyonlarca kullanıcına bomba gibi bir açıklama yaptı. İşi gücü rast gitmeyen oyuncunun başvurduğu yönteme kimse akıl sır erdiremedi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşen bu paylaşımın ardından da yorumlar art arda geldi. İşte detaylar...
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran ve fiziğiyle ortalığı yakıp geçen Mine Tugay’dan gelen bir paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı. Uzun zamandır bir projede yer almayan güzel oyuncu işinin rast gitmeyince oldukça garip bir yola başvurdu. Instagram takipçileriyle ruhsal durumuyla alakalı paylaşım yapan güzel oyuncu kısa sürede hem magazin hem de sosyal medya gündeminde en çok konuşulan isimlerden birisi olarak yer aldı. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.