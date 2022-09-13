“Masterchef Yağız Diskalifiye Edildi!” Acun Medya Bu Skandala Göz Yummadı; “Hadi Evine Bakalım” Dediler… Öyle Bir Patlak Verdi Ki… “Yazık!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Yağız’ın diskalifiye edildiği gündeme bomba gibi düştü. Acun Medya’nın bu skandala göz yummadığı ve “Hadi bakalım sen evine git” dedikleri de konuşulanlar arasında yerini aldı! Verilen patlak; ağızların açık kalmasına neden olurken, sevenleri ise “Diskalifiye” iddialarından sonra yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen ve “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Masterchef’e daha ilk katıldığı bölümde dikkatleri üzerine çeken Yağız Özçelik, birçok kişinin kalbinde “Şampiyon” olarak yerini almıştı ama gelen kahredici haber sevenlerini yerle bir etti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.