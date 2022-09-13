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13 Eyl 2022 - 20:22

“Masterchef Yağız Diskalifiye Edildi!” Acun Medya Bu Skandala Göz Yummadı; “Hadi Evine Bakalım” Dediler… Öyle Bir Patlak Verdi Ki… “Yazık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Yağız’ın diskalifiye edildiği gündeme bomba gibi düştü. Acun Medya’nın bu skandala göz yummadığı ve “Hadi bakalım sen evine git” dedikleri de konuşulanlar arasında yerini aldı! Verilen patlak; ağızların açık kalmasına neden olurken, sevenleri ise “Diskalifiye” iddialarından sonra yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…