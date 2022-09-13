Ajda Pekkan’dan Skandal Hamle! Sevenleri Gözyaşlarına Boğulacak; Böylesini Yıllar Sonra İlk Kez Yapacak! Tam Tamına 16 Yaşından Beri…
Türkiye’nin en kıymetli sanatçılarından biri olan Süper Star Ajda Pekkan dolabının kapağını müzisyen hayranları için açtı. Milyonlarca TL değerindeki parçaları genç sanatçılarla paylaşacak olan Ajda Pekkan oldukça büyük bir jeste de imza atmış oldu. Bu hediye haberini alanlarsa şimdiden sıraya girdi.
Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan en sevilen şarkıların mimarı olmasının yanı sıra hem özel hayatıyla hem de hareketleriyle sık sık magazin ve sosyal medya gündeminde kendisine yer buluyordu. Geçtiğimiz günlerde oldukça eski bir sahne arkası fotoğrafında Cenk Eren ile dudak dudağa olmasıyla gündemi alt üst eden sanatçı şimdiyse çok daha farklı bir haberle gündemdeki yerini buldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.