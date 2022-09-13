58’lik Hülya Avşar’ın Havuz Pozu Alev Alev Yaktı! “Şu Fiziğine Kaç Adam Ölür!” Cesareti, İddiası Akılları Başlardan Aldı! Yorumlar Gırla…

250 bin lira ödeme yaparak; Balat’a “Yapma Aşkım” şarkısının klibi çeken Hülya Avşar aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturmuştu. Klibinde ise ağzından çıkardığı sakızı göğsüne yapıştırmış ve herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Klibinden sonra daha çok gündeme gelmeye başlayan hem oyuncu hem de şarkıcı olan Hülya Avşar, en sonunda bikinili bir paylaşımda bulunarak akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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