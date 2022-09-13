58’lik Hülya Avşar’ın Havuz Pozu Alev Alev Yaktı! “Şu Fiziğine Kaç Adam Ölür!” Cesareti, İddiası Akılları Başlardan Aldı! Yorumlar Gırla…
Son olarak “Yapma Aşkım” isimli bir şarkı çıkaran 58 yaşındaki Hülya Avşar’ın havuz pozu alev alev yaktı! Yaz sezonunun bitmesine sayılı günler kala; tatilini doruklarda yaşayan Hülya Avşar’a sevenleri ise “Şu fiziğine kaç adam ölür be” yorumlarında bulundular! Cesaretini, iddiasını ve fiziğini konuşturan Hülya Avşar’a yorumlar gırla geldi! Peki, Hülya Avşar nasıl bir paylaşımda bulundu?
250 bin lira ödeme yaparak; Balat’a “Yapma Aşkım” şarkısının klibi çeken Hülya Avşar aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturmuştu. Klibinde ise ağzından çıkardığı sakızı göğsüne yapıştırmış ve herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Klibinden sonra daha çok gündeme gelmeye başlayan hem oyuncu hem de şarkıcı olan Hülya Avşar, en sonunda bikinili bir paylaşımda bulunarak akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.