Banu Alkan’ın Sevgilinden Skandal Hediye! Dolandırıcı Olduğu Konuşuluyordu; Son Dakika Haberi Geldi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu!

Yıllardır güzelliğiyle akılları başlardan alan başarılı ve efsane oyuncu Banu Alkan aşk hayatındaki gelişmelerle adından sıkça söz ettiriyordu. Son dönemde hayatına hızlı bir şekilde giriş yapan Kemal Yıldız’ı çok sevdiğini sık sık dile getiren Alkan, Instagram üzerinden de paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyordu. Şimdiyse hem magazin hem de sosyal medya gündemine bomba gibi düşen hediye konusunu sizin için mercek altına aldık.

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