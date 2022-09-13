Banu Alkan’ın Sevgilinden Skandal Hediye! Dolandırıcı Olduğu Konuşuluyordu; Son Dakika Haberi Geldi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu!
Türk sinemasının ve Yeşilçam’ın efsanesi Afrodit Banu Alkan yeni bir aşka yelken açmış ve aşkını her yere haykırmıştı. Zaman zaman sevgilisiyle ilgili ortaya atılan dolandırıcı iddialarına oldukça sert cevap veren Banu Alkan’a biricik sevgilisinden milyonluk hediye geldi. İşte detaylar.
Yıllardır güzelliğiyle akılları başlardan alan başarılı ve efsane oyuncu Banu Alkan aşk hayatındaki gelişmelerle adından sıkça söz ettiriyordu. Son dönemde hayatına hızlı bir şekilde giriş yapan Kemal Yıldız’ı çok sevdiğini sık sık dile getiren Alkan, Instagram üzerinden de paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyordu. Şimdiyse hem magazin hem de sosyal medya gündemine bomba gibi düşen hediye konusunu sizin için mercek altına aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.