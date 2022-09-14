Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Eylül Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 14 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalmaya devam eden Ankaralılar, bu kesintileri Başkent EDAŞ tarafından gerçekleştirilen elektrik altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yaşıyor. Bugün de devam eden bu çalışmalar, Ankara’da 9 ilçeyi etkileyeceğe benziyor. Peki, 14 Eylül 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 14 Eylül 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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