- 14 Eyl 2022 - 21:51

Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Eylül Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 14 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalmaya devam eden Ankaralılar, bu kesintileri Başkent EDAŞ tarafından gerçekleştirilen elektrik altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yaşıyor. Bugün de devam eden bu çalışmalar, Ankara’da 9 ilçeyi etkileyeceğe benziyor. Peki, 14 Eylül 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 14 Eylül 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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14 Eyl 2022 - 21:51 - Yaşam

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Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Eylül Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Eylül Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
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