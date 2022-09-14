Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Eylül Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...
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Elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalmaya devam eden Ankaralılar, bu kesintileri Başkent EDAŞ tarafından gerçekleştirilen elektrik altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yaşıyor. Bugün de devam eden bu çalışmalar, Ankara’da 9 ilçeyi etkileyeceğe benziyor. Peki, 14 Eylül 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 14 Eylül 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
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14 Eyl 2022 - 21:51 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.