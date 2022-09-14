- 14 Eyl 2022 - 12:58 G: 14 Eyl 2022 - 12:59

Sosyal Konut Projeleri Ankara'nın Hangi İlçelerinde Yapılacak? TOKİ Sosyal Konut Projesi Ankara Fiyatları ve Aylık Taksitleri Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milyonları sevindiren Sosyal Konut Projesi’nin tüm detaylarının açıklanması ile birlikte, Sosyal Konut Projesi kapsamında satışa sunulacak olan evlerin özellikleri, ödeme yöntemleri ve konutların yapılacağı semtler ile ilgili konular araştırma konusu oluyor. İşte Sosyal konut projesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısa süre önce müjdesi verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar açıklandı. Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen konut projesi büyük ilgiyle takip edilirken, vatandaşlara sunulan şartlar ise oldukça beğenildi. Binlerce vatandaşın ev sahibi olacağı sosyal konut projesinde ise merak edilen bazı detaylar bulunmakta.

Milyonlarca vatandaşın hedef alındığı dev Sosyal Konut Projesi’nde satışa sunulacak olan evlerin oda-salon, fiyat ve ödeme seçenekleri gibi, yapılacak olan konutların illerin hangi semtlerinde inşa edileceği de büyük merak konusu. Satın alınacak evin özellikleri kadar bulunduğu semtin de önemli olması nedeni ile araştırma konusu olan Ankara’daki sosyal konutların yapılacağı ilçeler ise şu şekilde.

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14 Eyl 2022 - 12:58 - Yaşam

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