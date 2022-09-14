- 14 Eyl 2022 - 11:08 G: 14 Eyl 2022 - 11:15

Üç Kız Kardeş’in Mustafa’sı Eren Öner Kimdir? Eren Öner Öyle Dizilerde Oynamış Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Meğer…

Kanal D ekranlarının sevilen yapımı olan Üç Kız Kardeş dizisi, dün itibariyle yeni sezonuna başladı. Yeni sezonunda sürpriz transferlere imza atan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonda Mustafa karakteriyle bir hayli dikkat çekti. Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisinin Mustafa’sın Eren Öner’in hayat verdiği öğrenildi. İşte Eren Öner ile ilgili detaylar...

Kanal D ekranlarının sevilen yapımı olan Üç Kız Kardeş dizisi, dün itibariyle yeni sezonuna başladı. Yeni sezonunda sürpriz transferlere imza atan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni sezonda Mustafa karakteriyle bir hayli dikkat çekti. Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisinin Mustafa’sın Eren Öner’in hayat verdiği öğrenildi. Peki, Üç Kız Kardeş’in Mustafa’sı Eren Öner kimdir? Eren Öner kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi var mı? Eren Öner hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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14 Eyl 2022 - 11:08 - Magazin

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