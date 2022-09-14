- 14 Eyl 2022 - 11:33 G: 14 Eyl 2022 - 11:42

Yasak Elma Engin Kimdir? Bekir Aksoy’un Yaşını Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Dizide Ender’le Aşk Yaşayacağı Ortaya Çıkmıştı…

Bir süredir yeni sezonu konusunda seyircisini heyecanlandıran Yasak Elma dizisi, yeni sezonu öncesinde çok sürpriz transferlere imza attı. Bu sezon kadrosuna Bekir Aksoy’u da dahil eden Yasak Elma dizisi, ünlü oyuncunun Engin isimli bir karaktere hayat vereceğini yeni sezon fragmanı ile ifşa etmiş oldu. İşte Bekir Aksoy ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bir süredir yeni sezonu konusunda seyircisini heyecanlandıran Yasak Elma dizisi, yeni sezonu öncesinde çok sürpriz transferlere imza attı. Bu sezon kadrosuna Bekir Aksoy’u da dahil eden Yasak Elma dizisi, ünlü oyuncunun Engin isimli bir karaktere hayat vereceğini yeni sezon fragmanı ile ifşa etmiş oldu. Gelen bu ifşanın ardından ise, Bekir Aksoy’un kim olduğu merak edilmeye başlandı! Peki, Yasak Elma Engin kimdir? Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Bekir Aksoy hangi dizi ve filmlerde oynadı, evli mi? İşte, detaylar…

14 Eyl 2022 - 11:33 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! mask
Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu!
Üç Kız Kardeş’in Mustafa’sı Eren Öner Kimdir? Eren Öner Öyle Dizilerde Oynamış Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Meğer… mask
Üç Kız Kardeş’in Mustafa’sı Eren Öner Kimdir? Eren Öner Öyle Dizilerde Oynamış Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Meğer…
Hande Erçel’in Kardeşinden İç Çamaşırlı Pozlar! Pantolonunu İndirip Kamera Karşısına Geçince… “Sen Nasıl Çocuk Doğurdun!” Fiziğiyle Eritti, Kül Etti! mask
Hande Erçel’in Kardeşinden İç Çamaşırlı Pozlar! Pantolonunu İndirip Kamera Karşısına Geçince… “Sen Nasıl Çocuk Doğurdun!” Fiziğiyle Eritti, Kül Etti!
Masterchef Fatma Nur Kırmızı Takımı Rendeden Geçirdi! Yerden Yere Vurdu; Ağızlar Açık Kaldı! Mehmet Şefin Bile Nutku Tutuldu! Neler Oldu Neler... mask
Masterchef Fatma Nur Kırmızı Takımı Rendeden Geçirdi! Yerden Yere Vurdu; Ağızlar Açık Kaldı! Mehmet Şefin Bile Nutku Tutuldu! Neler Oldu Neler...
Banu Alkan’ın Sevgilinden Skandal Hediye! Dolandırıcılık İddiası Konuşuluyordu; Son Dakika Haberi Geldi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! mask
Banu Alkan’ın Sevgilinden Skandal Hediye! Dolandırıcılık İddiası Konuşuluyordu; Son Dakika Haberi Geldi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu!
58’lik Hülya Avşar’ın Havuz Pozu Alev Alev Yaktı! “Şu Fiziğine Kaç Adam Ölür!” Cesareti, İddiası Akılları Başlardan Aldı! Yorumlar Gırla… mask
58’lik Hülya Avşar’ın Havuz Pozu Alev Alev Yaktı! “Şu Fiziğine Kaç Adam Ölür!” Cesareti, İddiası Akılları Başlardan Aldı! Yorumlar Gırla…
Masterchef Mehmet Şef’e Gına Geldi! Acun Ilıcalı “Yapma Şefim, Etme Şefim” Dese Bile… Aksilikler Üst Üste Gelince İsyan Bayrağını Kaldırdı! mask
Masterchef Mehmet Şef’e Gına Geldi! Acun Ilıcalı “Yapma Şefim, Etme Şefim” Dese Bile… Aksilikler Üst Üste Gelince İsyan Bayrağını Kaldırdı!
Ajda Pekkan’dan Skandal Hamle! Sevenleri Gözyaşlarına Boğulacak; Böylesini Yıllar Sonra İlk Kez Yapacak! Tam Tamına 16 Yaşından Beri… mask
Ajda Pekkan’dan Skandal Hamle! Sevenleri Gözyaşlarına Boğulacak; Böylesini Yıllar Sonra İlk Kez Yapacak! Tam Tamına 16 Yaşından Beri…
Hande Erçel’den Hayranlarını Yıkan, Paramparça Eden Haber! Öyle Bir Karar Aldı Ki, Kerem Bürsin Bile Delirecek; “Yazıklar Olsun Sana Hande’” mask
Hande Erçel’den Hayranlarını Yıkan, Paramparça Eden Haber! Öyle Bir Karar Aldı Ki, Kerem Bürsin Bile Delirecek; “Yazıklar Olsun Sana Hande’”
Merve Boluğur Hamile Mi? Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki, Milyonlar Mutluluktan Gözyaşlarına Boğuldu! Kız mı, Erkek mi? Neler Oluyor Neler… mask
Merve Boluğur Hamile Mi? Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki, Milyonlar Mutluluktan Gözyaşlarına Boğuldu! Kız mı, Erkek mi? Neler Oluyor Neler…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’e Ne Oldu? Nesrin Öldü Mü, Sağlık Sorunu Ne? Son Halini Görenler Paramparça Oluyor! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’e Ne Oldu? Nesrin Öldü Mü, Sağlık Sorunu Ne? Son Halini Görenler Paramparça Oluyor!
Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! mask
Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu!
Sosyal Konut Projeleri Ankara'nın Hangi İlçelerinde Yapılacak? TOKİ Sosyal Konut Projesi Konut Fiyatları ve Aylık Taksitleri Ne Kadar? mask
Sosyal Konut Projeleri Ankara'nın Hangi İlçelerinde Yapılacak? TOKİ Sosyal Konut Projesi Konut Fiyatları ve Aylık Taksitleri Ne Kadar?
Üç Kız Kardeş’in Mustafa’sı Eren Öner Kimdir? Eren Öner Öyle Dizilerde Oynamış Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Meğer… mask
Üç Kız Kardeş’in Mustafa’sı Eren Öner Kimdir? Eren Öner Öyle Dizilerde Oynamış Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Meğer…
Hande Erçel’in Kardeşinden İç Çamaşırlı Pozlar! Pantolonunu İndirip Kamera Karşısına Geçince… “Sen Nasıl Çocuk Doğurdun!” Fiziğiyle Eritti, Kül Etti! mask
Hande Erçel’in Kardeşinden İç Çamaşırlı Pozlar! Pantolonunu İndirip Kamera Karşısına Geçince… “Sen Nasıl Çocuk Doğurdun!” Fiziğiyle Eritti, Kül Etti!
Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL