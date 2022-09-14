Yasak Elma Engin Kimdir? Bekir Aksoy’un Yaşını Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Dizide Ender’le Aşk Yaşayacağı Ortaya Çıkmıştı…
Bir süredir yeni sezonu konusunda seyircisini heyecanlandıran Yasak Elma dizisi, yeni sezonu öncesinde çok sürpriz transferlere imza attı. Bu sezon kadrosuna Bekir Aksoy’u da dahil eden Yasak Elma dizisi, ünlü oyuncunun Engin isimli bir karaktere hayat vereceğini yeni sezon fragmanı ile ifşa etmiş oldu. İşte Bekir Aksoy ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir süredir yeni sezonu konusunda seyircisini heyecanlandıran Yasak Elma dizisi, yeni sezonu öncesinde çok sürpriz transferlere imza attı. Bu sezon kadrosuna Bekir Aksoy’u da dahil eden Yasak Elma dizisi, ünlü oyuncunun Engin isimli bir karaktere hayat vereceğini yeni sezon fragmanı ile ifşa etmiş oldu. Gelen bu ifşanın ardından ise, Bekir Aksoy’un kim olduğu merak edilmeye başlandı! Peki, Yasak Elma Engin kimdir? Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Bekir Aksoy hangi dizi ve filmlerde oynadı, evli mi? İşte, detaylar…
14 Eyl 2022 - 11:33 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.