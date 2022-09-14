Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu Aşkı Şoke Etti! Aralarındaki Yaş Farkını Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…
Bir süredir birlikte olan Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çifti, aşklarını ulu orta yaşamaya başladı. İlk başlarda aralarındaki ilişkiyi gizlemeye çalışmalarıyla dikkat çeken Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çifti, şimdilerde sık sık romantik paylaşım yapar oldu. Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden bir romantik paylaşım daha geldi! İşte detaylar...
Bir süredir birlikte olan Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çifti, aşklarını ulu orta yaşamaya başladı. İlk başlarda aralarındaki ilişkiyi gizlemeye çalışmalarıyla dikkat çeken Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çifti, şimdilerde sık sık romantik paylaşım yapar oldu. Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden bir romantik paylaşım daha geldi! Peki, Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu hala birlikte mi? Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu ne zamandır birlikte? Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
14 Eyl 2022 - 11:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.