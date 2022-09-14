- 14 Eyl 2022 - 11:42 G: 14 Eyl 2022 - 11:48

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu Aşkı Şoke Etti! Aralarındaki Yaş Farkını Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…

Bir süredir birlikte olan Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çifti, aşklarını ulu orta yaşamaya başladı. İlk başlarda aralarındaki ilişkiyi gizlemeye çalışmalarıyla dikkat çeken Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çifti, şimdilerde sık sık romantik paylaşım yapar oldu. Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden bir romantik paylaşım daha geldi! İşte detaylar...

Bir süredir birlikte olan Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çifti, aşklarını ulu orta yaşamaya başladı. İlk başlarda aralarındaki ilişkiyi gizlemeye çalışmalarıyla dikkat çeken Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çifti, şimdilerde sık sık romantik paylaşım yapar oldu. Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden bir romantik paylaşım daha geldi! Peki, Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu hala birlikte mi? Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu ne zamandır birlikte? Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

14 Eyl 2022 - 11:42 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Engin Kimdir? Bekir Aksoy’un Yaşını Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Dizide Ender’le Aşk Yaşayacağı Ortaya Çıkmıştı… mask
Yasak Elma Engin Kimdir? Bekir Aksoy’un Yaşını Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Dizide Ender’le Aşk Yaşayacağı Ortaya Çıkmıştı…
Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! mask
Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu!
Üç Kız Kardeş’in Mustafa’sı Eren Öner Kimdir? Eren Öner Öyle Dizilerde Oynamış Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Meğer… mask
Üç Kız Kardeş’in Mustafa’sı Eren Öner Kimdir? Eren Öner Öyle Dizilerde Oynamış Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Meğer…
Hande Erçel’in Kardeşinden İç Çamaşırlı Pozlar! Pantolonunu İndirip Kamera Karşısına Geçince… “Sen Nasıl Çocuk Doğurdun!” Fiziğiyle Eritti, Kül Etti! mask
Hande Erçel’in Kardeşinden İç Çamaşırlı Pozlar! Pantolonunu İndirip Kamera Karşısına Geçince… “Sen Nasıl Çocuk Doğurdun!” Fiziğiyle Eritti, Kül Etti!
Masterchef Fatma Nur Kırmızı Takımı Rendeden Geçirdi! Yerden Yere Vurdu; Ağızlar Açık Kaldı! Mehmet Şefin Bile Nutku Tutuldu! Neler Oldu Neler... mask
Masterchef Fatma Nur Kırmızı Takımı Rendeden Geçirdi! Yerden Yere Vurdu; Ağızlar Açık Kaldı! Mehmet Şefin Bile Nutku Tutuldu! Neler Oldu Neler...
Banu Alkan’ın Sevgilinden Skandal Hediye! Dolandırıcılık İddiası Konuşuluyordu; Son Dakika Haberi Geldi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! mask
Banu Alkan’ın Sevgilinden Skandal Hediye! Dolandırıcılık İddiası Konuşuluyordu; Son Dakika Haberi Geldi! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu!
58’lik Hülya Avşar’ın Havuz Pozu Alev Alev Yaktı! “Şu Fiziğine Kaç Adam Ölür!” Cesareti, İddiası Akılları Başlardan Aldı! Yorumlar Gırla… mask
58’lik Hülya Avşar’ın Havuz Pozu Alev Alev Yaktı! “Şu Fiziğine Kaç Adam Ölür!” Cesareti, İddiası Akılları Başlardan Aldı! Yorumlar Gırla…
Masterchef Mehmet Şef’e Gına Geldi! Acun Ilıcalı “Yapma Şefim, Etme Şefim” Dese Bile… Aksilikler Üst Üste Gelince İsyan Bayrağını Kaldırdı! mask
Masterchef Mehmet Şef’e Gına Geldi! Acun Ilıcalı “Yapma Şefim, Etme Şefim” Dese Bile… Aksilikler Üst Üste Gelince İsyan Bayrağını Kaldırdı!
Ajda Pekkan’dan Skandal Hamle! Sevenleri Gözyaşlarına Boğulacak; Böylesini Yıllar Sonra İlk Kez Yapacak! Tam Tamına 16 Yaşından Beri… mask
Ajda Pekkan’dan Skandal Hamle! Sevenleri Gözyaşlarına Boğulacak; Böylesini Yıllar Sonra İlk Kez Yapacak! Tam Tamına 16 Yaşından Beri…
Hande Erçel’den Hayranlarını Yıkan, Paramparça Eden Haber! Öyle Bir Karar Aldı Ki, Kerem Bürsin Bile Delirecek; “Yazıklar Olsun Sana Hande’” mask
Hande Erçel’den Hayranlarını Yıkan, Paramparça Eden Haber! Öyle Bir Karar Aldı Ki, Kerem Bürsin Bile Delirecek; “Yazıklar Olsun Sana Hande’”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu Aşkı Şoke Etti! Aralarındaki Yaş Farkını Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer… mask
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu Aşkı Şoke Etti! Aralarındaki Yaş Farkını Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…
Yasak Elma Engin Kimdir? Bekir Aksoy’un Yaşını Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Dizide Ender’le Aşk Yaşayacağı Ortaya Çıkmıştı… mask
Yasak Elma Engin Kimdir? Bekir Aksoy’un Yaşını Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Dizide Ender’le Aşk Yaşayacağı Ortaya Çıkmıştı…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’e Ne Oldu? Nesrin Öldü Mü, Sağlık Sorunu Ne? Son Halini Görenler Paramparça Oluyor! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’e Ne Oldu? Nesrin Öldü Mü, Sağlık Sorunu Ne? Son Halini Görenler Paramparça Oluyor!
Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu! mask
Kaan Boşnak Kimdir, Kaç Yaşındadır? Boşanma Aşamasındaki Eşi Ceylan Torun’la Aralarındaki Yaş Farkı Ağızların Açık Kalmasına Neden Oldu!
Sosyal Konut Projeleri Ankara'nın Hangi İlçelerinde Yapılacak? TOKİ Sosyal Konut Projesi Konut Fiyatları ve Aylık Taksitleri Ne Kadar? mask
Sosyal Konut Projeleri Ankara'nın Hangi İlçelerinde Yapılacak? TOKİ Sosyal Konut Projesi Konut Fiyatları ve Aylık Taksitleri Ne Kadar?
Üç Kız Kardeş’in Mustafa’sı Eren Öner Kimdir? Eren Öner Öyle Dizilerde Oynamış Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Meğer… mask
Üç Kız Kardeş’in Mustafa’sı Eren Öner Kimdir? Eren Öner Öyle Dizilerde Oynamış Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL