Masterchef Gamze Artık Mideleri Bulandırıyor! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Yarışmadan Ayrılmasına Sadece Ailesi Üzülecek; “Bir Gitse de Kurtulsak!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in ana kadrosunda bulunan Gamze milyonları ayağa kaldırdı! Mideleri bulandırdığına dair yorumlar alan Gamze Tosun’a “Başımıza 4. jüri kesildi” yorumlarında bulundular! Elenmesine sadece ailesinin üzüleceği düşünülen Gamze Tosun için eleştiriler arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım, birbirinden farklı balıklarla düello yapmış ve gün sonunda kazanan takım Maviler olmuştu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele vermiş ve Atike – Vural potaya gönderilen isimler olmuştu. Yarışmada hem duruşuyla hem de performansıyla dikkatleri üzerine çeken isimse kuşkusuz Gamze’ydi! Peki, Gamze neden yarışmayı ayağa kaldırdı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.