Masterchef Gamze Artık Mideleri Bulandırıyor! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Yarışmadan Ayrılmasına Sadece Ailesi Üzülecek; “Bir Gitse de Kurtulsak!” Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım, birbirinden farklı balıklarla düello yapmış ve gün sonunda kazanan takım Maviler olmuştu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele vermiş ve Atike – Vural potaya gönderilen isimler olmuştu. Yarışmada hem duruşuyla hem de performansıyla dikkatleri üzerine çeken isimse kuşkusuz Gamze’ydi! Peki, Gamze neden yarışmayı ayağa kaldırdı?

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