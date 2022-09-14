Gönül Dağı Dizisinden Cemile’nin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Gülsim Ali İlhan’dan Sonra Ortalık Durulmuyor! “Final Yapın Daha İyi!”
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’na Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya’nın diziden ayrıldığı gündeme bomba gibi düşmüştü ki, bu seferde neden ayrıldığı ortaya çıktı! Gülsim Ali İlhan’dan sonra Gönül Dağı dizisinde suların durulmadığı gözler önüne gelince; birçok kişi ise “Final yapın daha iyi” yorumlarında bulundular! Peki, neler oluyor?
Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, yeni sezonu için çalışmalara başlamıştı. Dilek karakterinin geçtiğimiz sezon diziden ayrılmasının ardından şimdide Cemile karakterinin diziden çıkmaya karar verdiği ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.