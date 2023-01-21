- 21 Oca 2023 - 12:48

Ankara'da TAKSİ Ücretleri Ne Kadar Oldu 2023? Ankara TAKSİ İndi Bindi Ücreti Ne Kadar? Taksi km'de Kaç TL Yazar 2023?

Ankara da geçtiğimiz aylarda yaşanan toplu taşıma zamlarından sonra taksi ücretlerinde de zamlanmaya gidildi. Peki, Ankara’da taksi ücretleri ne kadar zamlandı? İndi bindi ücreti ne kadar oldu? Açılış ücreti ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar…

Ankara'da TAKSİ Ücretleri Ne Kadar Oldu 2023?

Ülkemizde artan hayat pahalılığı etkisini göstermeye devam ediyor. Yükselen enflasyon ve kur artışları nedeni ile de son dönemde fiyat artışlarının yaşandığı alanlardan biride taşıma araçları. Özellikle toplu taşımalarda yaşanan zamlanmalardan sonra da Ankara’da taksi fiyatlarına da zam geldi.

Ankara’da son dönemde artan maliyetler nedeni ile fiyatlarında artışa giden alanlardan biri de toplu taşıma araçları oldu. Otobüs, metro ve dolmuş araçlarının kişi başı yolcu fiyatlarında zamlanma yaşanırken son olarak ise taksi ücretlerinde zamlanmaya gidildiği açıklandı. Toplamda %20 zamlanan taksi ücretleri ise tarifeye konularak taksimetrelerde güncellendi. Ankaralıların merak ettiği güncellenmiş taksi indi bindi ücreti, açılış ücreti ve kilometre başına belirlenen yeni zamlı fiyatlar ise şu şekilde.

Taksi Ücreti 2023 Ne Kadar Oldu?

Biniş biniş ücreti 25 TL'den 30 TL'ye, biniş ücreti 10 TL'den 12 TL'ye, kilometre ücreti 8 TL'den 10 TL'ye yükseltilerek toplamda %20 zam yapılmıştır.

Ankara taksi açılış ücreti: 12 TL

Ankara taksi indi-bindi ücreti: 30 TL

Ankara taksi kilometrede artış ücreti: 10 TL

Ankara taksi saat ücreti: 56 TL

Ankara taksi birim zaman ücreti (1 Dakika): 1.20 TL

Ankara taksi birim mesafe ücreti (100 Metre): 1.20 TL

Ankara'da TAKSİ Ücretleri Ne Kadar Oldu 2023?

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21 Oca 2023 - 12:48 - Gündem

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