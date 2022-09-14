Ankara'da Zamlı TAKSİ Ücretlerini Duyanlar Şok Oldu! Taksi Ücreti 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Taksi Ücretlerine Zam Mı Geldi?

Ülkemizde artan hayat pahalılığı etkisini göstermeye devam ediyor. Yükselen enflasyon ve kur artışları nedeni ile de son dönemde fiyat artışlarının yaşandığı alanlardan biride taşıma araçları. Özellikle toplu taşımalarda yaşanan zamlanmalardan sonra da Ankara’da taksi fiyatlarına da zam geldi.

Ankara’da son dönemde artan maliyetler nedeni ile fiyatlarında artışa giden alanlardan biri de toplu taşıma araçları oldu. Otobüs, metro ve dolmuş araçlarının kişi başı yolcu fiyatlarında zamlanma yaşanırken son olarak ise taksi ücretlerinde zamlanmaya gidildiği açıklandı. Toplamda %33 zamlanan taksi ücretleri ise tarifeye konularak taksimetrelerde güncellendi. Ankaralıların merak ettiği güncellenmiş taksi indi bindi ücreti, açılış ücreti ve kilometre başına belirlenen yeni zamlı fiyatlar ise şu şekilde.

Taksi Ücreti 2022 Ne Kadar Oldu?

Ankara taksi açılış ücreti: 10 TL

Ankara taksi indi-bindi ücreti: 25 TL

Ankara taksi kilometrede artış ücreti: 8 TL

Ankara taksi saat ücreti: 48 TL

Ankara taksi birim zaman ücreti (1 Dakika): 0.80 TL

Ankara taksi birim mesafe ücreti (100 Metre): 0.80 TL

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