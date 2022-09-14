- 14 Eyl 2022 - 12:35 G: 14 Eyl 2022 - 12:41

Cinsiyet Değiştirip Bambaşka Birisi Olmuştu! Beren Güney Hakkında Ortaya Çıkanlar Ağızları Açık Bıraktı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…

Sosyal medya fenomeni olarak popüler hale gelen Beren Güney, geçtiğimiz günlerde herkesi şoke edecek itiraflarda bulundu. Değişimi ile herkesi kendisine adeta hayran bırakan Beren Güney, özellikle estetik operasyon ile ilgili itiraflarıyla herkesin ağzını açık bırakmayı başardı. Öte yandan Beren Güney’in son paylaştığı fotoğraf sonrası, estetik ile ilgili itirafları daha da önemli hale geldi! İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni olarak popüler hale gelen Beren Güney, geçtiğimiz günlerde herkesi şoke edecek itiraflarda bulundu. Değişimi ile herkesi kendisine adeta hayran bırakan Beren Güney, özellikle estetik operasyon ile ilgili itiraflarıyla herkesin ağzını açık bırakmayı başardı. Öte yandan Beren Güney’in son paylaştığı fotoğraf sonrası, estetik ile ilgili itirafları daha da önemli hale geldi! Peki, Beren Günay kimdir, kaç yaşında? Beren Güney cinsiyeti ne, cinsiyet mi değiştirdi? Beren Güney’de estetik var mı, nereleri estetik? İşte, Beren Güney hakkında bilinmeyenler…

14 Eyl 2022 - 12:35 - Magazin

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