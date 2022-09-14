Tolga Güleç ve Yasemin Allen Ayrılık Kararı Aldı! Tolga Güleç ve Yasemin Allen Arasındaki Yaş Farkı Şok İçerisinde Bıraktı!
Geçtiğimiz aylarda birlikteliğini açıklayan Tolga Güleç ve Yasemin Allen çiftinden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Ayrıldıklarını duyuran Tolga Güleç ve Yasemin Allen, neden ayrıldığına ilişkin de açıklama yaptı. Açıklama Tolga Güleç’ten gelirken; Tolga Güleç’in Yasemin Allen hakkında söylendikleri herkesi şaşırtmayı başardı! İşte detaylar...
Geçtiğimiz aylarda birlikteliğini açıklayan Tolga Güleç ve Yasemin Allen çiftinden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Ayrıldıklarını duyuran Tolga Güleç ve Yasemin Allen, neden ayrıldığına ilişkin de açıklama yaptı. Açıklama Tolga Güleç’ten gelirken; Tolga Güleç’in Yasemin Allen hakkında söylendikleri herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Tolga Güleç ve Yasemin Allen ayrılık kararı mı aldı? Tolga Güleç ve Yasemin Allen ayrıldı mı? Tolga Güleç ve Yasemin Allen ne zaman, neden ayrıldı? İşte, detaylar…
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14 Eyl 2022 - 12:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.