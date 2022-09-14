Tolga Güleç ve Yasemin Allen Ayrılık Kararı Aldı! Tolga Güleç ve Yasemin Allen Arasındaki Yaş Farkı Şok İçerisinde Bıraktı!

Geçtiğimiz aylarda birlikteliğini açıklayan Tolga Güleç ve Yasemin Allen çiftinden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Ayrıldıklarını duyuran Tolga Güleç ve Yasemin Allen, neden ayrıldığına ilişkin de açıklama yaptı. Açıklama Tolga Güleç’ten gelirken; Tolga Güleç’in Yasemin Allen hakkında söylendikleri herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Tolga Güleç ve Yasemin Allen ayrılık kararı mı aldı? Tolga Güleç ve Yasemin Allen ayrıldı mı? Tolga Güleç ve Yasemin Allen ne zaman, neden ayrıldı? İşte, detaylar…

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