Yalan Parayla Olsa, "Kredi" Çekip Söyleyecek Burçlar Hangileridir? Ağzına Yalandan Yuva Yapan Burçlar…
Her burcun karakteristik özellik pek çok konuda diğer burçlardan ayrılmasını sağlıyor. Elbette bu konuda dürüstlük de burçların sağladığı karakteristik özellikler ile ortaya çıkıyor. Söz konusu dürüstlük olduğunda ise, bazı burçlar sınıfta kalıyor! Sizde yalan parayla olsa kredi çekip söyleyecek burçlar hangileri merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun karakteristik özellik pek çok konuda diğer burçlardan ayrılmasını sağlıyor. Elbette bu konuda dürüstlük de burçların sağladığı karakteristik özellikler ile ortaya çıkıyor. Söz konusu dürüstlük olduğunda ise, bazı burçlar sınıfta kalıyor! Peki, yalan parayla olsa kredi çekip söyleyecek burçlar hangileridir? İşte ağzına yalandan yuva yapan burçlar…
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14 Eyl 2022 - 12:46 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.