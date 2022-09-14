- 14 Eyl 2022 - 12:57 G: 14 Eyl 2022 - 13:04

Demet Özdemir’in Sütyenli Pozları Başları Döndürdü! Çiçeği Burnunda Gelin Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Nasıl Bir Güzelliksin Sen!” Alev Alev…

Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Demet Özdemir’in sütyenli pozları başları döndürdü! Çiçeği burnunda evli olan Özdemir’in çekiciliğini konuşturduğu pozlara hayranları ise “Nasıl bir güzelliksin sen” demeden yapamadı! Adeta alev alev yakan Demet Özdemir, yürekleri hop indirip hop kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yakın zamanda ekranlara Dünyayla Benim Aramda dizisiyle gelecek olan Demet Özdemir’in kariyerinde mükemmel bir çıkışı bir kez daha yapacağı görülüyor. Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinde yakalamış olduğu ünün üzerine ün katacak olan Demet Özdemir’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım kalpleri yerinden çaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Eyl 2022 - 12:57 Ankara- Yaşam

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