Cengiz Ünder Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu için Özel Jet Kiraladı! Survivor Hamlesi Şok Etti! 1 Saat Görmek İçin Tam Tamına 630 Bin TL...
Son dönemde magazin dünyasının gözde isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu aralarında kuvvetli aşk iddialarının yaşandığı futbolcu Cengiz Ünder ile yine gündeme bomba gibi düştü. Cengiz Ünder’in Aleyna Kalaycıoğlu için yaptığı o hareket ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Cengiz Ünder’in Aleyna Kalaycıoğlu için harcadığı servet…
Magazin dünyasının en popüler isimleri arasında yer alan çiftlerden biri de Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder. Uzun süredir magazinlerin takibinde olan çiftten halen resmi bir ilişki açıklaması gelmezken çiftin yaptıkları ise olay olmaya devam ediyor. Ünlü çifti ise bu sefer magazin gündemine düşüren Cengiz Ünder oldu.
Ünlü futbolcu Cengiz Ünder başarılı futbol kariyerinin yanı sıra aşk hayatı ile gündemde yer edinen isimler arasında bulunuyor. Daha önceki ilişkileri ile gözler ardında bulunan Cengiz Ünder ise yeni yelken açtığı aşkı ile çok konuşulmaya devam ediyor. Öyleki sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nu görebilmek için neredeyse bir servet harcadı. İşte merak edilen tüm detaylar.
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14 Eyl 2022 - 22:45 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.