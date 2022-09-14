Cengiz Ünder Sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu için Özel Jet Kiraladı! Survivor Hamlesi Şok Etti! 1 Saat Görmek İçin Tam Tamına 630 Bin TL...

Magazin dünyasının en popüler isimleri arasında yer alan çiftlerden biri de Aleyna Kalaycıoğlu ve Cengiz Ünder. Uzun süredir magazinlerin takibinde olan çiftten halen resmi bir ilişki açıklaması gelmezken çiftin yaptıkları ise olay olmaya devam ediyor. Ünlü çifti ise bu sefer magazin gündemine düşüren Cengiz Ünder oldu.

Ünlü futbolcu Cengiz Ünder başarılı futbol kariyerinin yanı sıra aşk hayatı ile gündemde yer edinen isimler arasında bulunuyor. Daha önceki ilişkileri ile gözler ardında bulunan Cengiz Ünder ise yeni yelken açtığı aşkı ile çok konuşulmaya devam ediyor. Öyleki sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nu görebilmek için neredeyse bir servet harcadı. İşte merak edilen tüm detaylar.

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