Mahkum Dizisinin Sasha’sı Hayal Köseoğlu Dekoltesiyle Kasıp Kavurdu! Koltukta Sere Serpe Uzanıp Dikkat Çekti! “Yandı Buralar!” Yürekler Ağızlara Geldi...

Geçtiğimiz günlerde kadının fiziksel olarak metalaşmasına karşı gerçekleştirdiği açıklamayla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, bu kez yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Mahkum dizisinde canlandırdığı Sasha karakterinde pozlar veren Hayal Köseoğlu, yaptığı paylaşım ile takipçilerinin adeta nefesini kesti. Bu pozların ardından ise, Hayal Köseoğlu’nun aldığı yorumlar herkesi şaşırttı. Peki, Hayal Köseoğlu ne paylaştı? Hayal Köseoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Hayal Köseoğlu’nun fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…