- 14 Eyl 2022 - 23:10

Simge Sağın Cesaretiyle Gülşen'i Örnek Aldı! Göğsünden Kasığına Kadar İnen Dekoltesiyle Nefes Kesti! Cesur Kıyafetiyle O Yoksa Ben Varım Dedi… Yok Artık!

Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine gitmesi ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Simge Sağın, yeni imajıyla ilk konserini verdi. Konserinde yeni imajından çok sahne kıyafetiyle dikkat çeken Simge Sağın, o anları Instagram’dan paylaşınca ortalık karıştı. Simge Sağın ve o paylaşımı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine gitmesi ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Simge Sağın, yeni imajıyla ilk konserini verdi. Konserinde yeni imajından çok sahne kıyafetiyle dikkat çeken Simge Sağın, o anları Instagram’dan paylaşınca ortalık karıştı. Simge Sağın’ın fotoğrafının altına yorum bırakan sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcıyı ilginç bir dille eleştirdi. Peki, Simge Sağın nasıl bir paylaşım yaptı? Simge Sağın neden eleştirildi? Simge Sağın’ın sahne kıyafeti nasıldı? İşte, detaylar…

14 Eyl 2022 - 23:10 - Magazin

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