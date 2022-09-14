- 14 Eyl 2022 - 22:41

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser Geri Dönüyor! Neden Geç Başladığı Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer Şevket Çoruh…

Televizyon ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan efsaneleşmiş Arka Sokaklar dizisi ile ilgili öyle bir gerçek ortaya çıktı ki, görenler duyanlar inanamıyor. İşte Arka Sokaklar dizisinin o efsane oyuncusu ile ilgili gerçek.

Türk televizyon tarihinin en popüler ve en uzun soluklu dizileri arasında yer alan ve halen de aktif olarak yeni sezonları yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yeni sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Aile haline gelmiş bir polis ekibinin başından geçen komedi, aksiyon ve dram olaylarının ele alındığı dizide ise izleyicileri şok eden olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Dizinin ise son yıllardaki seyircilerini üzen haber ise yayınlandığı ilk günden beri dizide yer alan ve en önemli karakterlerden biri haline gelen Mesut Komiser’ e hayat veren Şevket Çoruh. Dizinin en sevilen karakterlerinden olan Mesut Komiser’e hayat veren Şevket Çoruh ise geçtiğimiz günlerde diziden ayrıldığını açıklayarak sevenlerini hayli üzmüştü. Ancak dizi ile ilgili verilen son karar ise herkesi hayrete düşürdü. İşte Şevket Çoruh ve Arka Sokaklar arasındaki yeni gelişme.

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14 Eyl 2022 - 22:41 - Gündem

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