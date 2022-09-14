- 14 Eyl 2022 - 21:33

Alişan’dan Eşi Buse Varol’a Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Kesenin Ağzını Sonuna Kadar Açtı! Tam Tamına...

Alişan’la mutlu bir evlilik içerisinde olduğu bilinen Buse Varol, gündeme bomba gibi düştü! Alişan’ı kendisine el kol titreten bir hediye aldığını gösteren Buse Varol, ağızları açık bıraktı. Kısa bir süre önce 67 bin liraya kolye alan Buse Varol’un yeni hediyesinin fiyatı ise şok etti! Birçok kişi bu duruma tepkide bulunarak; “Dışardaki aç insanları hiç düşünmez misiniz siz?” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Şubat ayı gibi boşanma iddialarıyla gündeme gelen Buse Varol ve Alişan, sevenlerini yerle bir etmişlerdi. Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Buse Varol ve Alişan, aralarında bir sorununun olduğunu düşündürmüştü ama çok geçmeden ikili el ele görüntülenmişlerdi. Barışma sonrasında Buse Varol’a Alişan 67 bin liralık bir kolye almıştı. Şimdiyse hediyenin geriye kalan parçaları ellerine ulaştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ekranlara yeniden döneceğinin haberini veren Buse Varol, Gönül Dağı ve Camdaki Kız gibi reytingleri yüksek iki diziyle anılmıştı ama bir açıklama gelmemişti. Buse Varol’un çekimlerinin Balıkesir’de başlayan bir dizi için anlaştığı biliniyordu! Yakın zamanda ekranlara giriş yapacak olan Buse Varol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

 

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14 Eyl 2022 - 21:33 Ankara- Yaşam

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