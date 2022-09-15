Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor?
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı’nda sular durulmuyor. Dizide meydana gelenler deprem etkisi yaratıyor. Sevilen dizi yayından kaldırılacak mı? Gönül Dağı ekranlardan çekiliyor mu? İşte merak edilen tüm detaylar…
Son dönemde ekranların en çok sevilen yapımlarından biri de Gönül Dağı. TRT 1 ekranlarında 2 sezonu geride bırakan dizi ise tam bir şampiyon. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana tamamen reytingleri eline alan dizi ise son hız yeni sezonuna girdi. Aşk, dostluk, aile ve keder gibi konuların sıcak şekilde işlenerek seyircinin yüreğine dokunan dizide ise resmen yer yerinden oynuyor.
Dilek ve Taner’in aşkına da yer veren dizide de sezon sonu finalinde Dilek’in kalpleri yasa boğan vedasının ardından dizide oluşan kargaşa ise her şeyi alt üst etmiş durumda. Büyük aşkını kaybeden ve Taner’in bu derin hüznünü konu alan dizide ise yaşanan yeni gelişmeler sonrasında akıllarda tek soru var. Gönül Dağı ekranlardan siliniyor mu?
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
15 Eyl 2022 - 09:04 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.