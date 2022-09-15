Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor?

Son dönemde ekranların en çok sevilen yapımlarından biri de Gönül Dağı. TRT 1 ekranlarında 2 sezonu geride bırakan dizi ise tam bir şampiyon. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana tamamen reytingleri eline alan dizi ise son hız yeni sezonuna girdi. Aşk, dostluk, aile ve keder gibi konuların sıcak şekilde işlenerek seyircinin yüreğine dokunan dizide ise resmen yer yerinden oynuyor.

Dilek ve Taner’in aşkına da yer veren dizide de sezon sonu finalinde Dilek’in kalpleri yasa boğan vedasının ardından dizide oluşan kargaşa ise her şeyi alt üst etmiş durumda. Büyük aşkını kaybeden ve Taner’in bu derin hüznünü konu alan dizide ise yaşanan yeni gelişmeler sonrasında akıllarda tek soru var. Gönül Dağı ekranlardan siliniyor mu?

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