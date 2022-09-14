- 14 Eyl 2022 - 21:37

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den Herkesi Şaşırtacak Sürpriz! Oğulcan Engin’den Habersiz Bir Şekilde Öyle Bir Şey Yapmaya Başladı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den bebek müjdesi geldi! Seda Sayan’ın çocuk doğurmak için yaptığı şeyi biricik oğlu Oğulcan Engin’den saklamaya çalışması ise basına sızdırılınca milyonlar ne diyeceğini şaşırdı! Peki, Seda Sayan ne yapmaya başladı?

Şubat ayında evlenme teklifi alan Seda Sayan, Nisan ayının son günlerinde 7. evliliğini yapmıştı. Arasında 25 yaş olmasına rağmen aşklarını öne çıkaran Çağlar Ökten ve Seda Sayan, her fırsatta birbirlerine olan aşklarını haykırmışlardı. Sırılsıklam aşık olduğu her halinden belli olan Seda Sayan’ın Çağlar Ökten’den bebek yapmaya karar vermesi ve sessiz sedasız bir hamlede bulunması şok etkisi yarattı! Peki, neler oluyor?

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14 Eyl 2022 - 21:37 Ankara- Yaşam

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