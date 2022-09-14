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14 Eyl 2022 - 21:37

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den Herkesi Şaşırtacak Sürpriz! Oğulcan Engin’den Habersiz Bir Şekilde Öyle Bir Şey Yapmaya Başladı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den bebek müjdesi geldi! Seda Sayan’ın çocuk doğurmak için yaptığı şeyi biricik oğlu Oğulcan Engin’den saklamaya çalışması ise basına sızdırılınca milyonlar ne diyeceğini şaşırdı! Peki, Seda Sayan ne yapmaya başladı?