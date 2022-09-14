- 14 Eyl 2022 - 21:38

Pelin Karahan Gitgide Çıtayı Yükseltiyor! Kasıklarına Kadar Açılan Elbisesi Nefes Kesti! “Sen Nasıl 2 Çocuk Annesisin!” Fiziğiyle Olay Yarattı...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Mihrimah karakterine hayat veren Pelin Karahan, milyonlara kendisini gösterişti. Türkiye’nin “Mihrimah Sultan” olarak tanıdığı Pelin Karahan’ın kasığına kadar açılan elbisesi, yüreklerin yerinden çıkmasına neden oldu! Fiziğiyle olay yaratan ve adeta büyüleyen Pelin Karahan’ın bu hallerine, “Sen nasıl 2 çocuk annesisin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde başrol olarak bulunan Pelin Karahan, oyunculuk yeteneklerini yine konuşturmuştu. Yeni sezonda yeniden ekranlarda olacağı bilinen Pelin Karahan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Eyl 2022 - 21:38 Ankara- Yaşam

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Pelin Karahan Gitgide Çıtayı Yükseltiyor! Kasıklarına Kadar Açılan Elbisesi Nefes Kesti! “Sen Nasıl 2 Çocuk Annesisin!” Fiziğiyle Olay Yarattı... mask
Pelin Karahan Gitgide Çıtayı Yükseltiyor! Kasıklarına Kadar Açılan Elbisesi Nefes Kesti! “Sen Nasıl 2 Çocuk Annesisin!” Fiziğiyle Olay Yarattı...
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