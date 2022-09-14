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14 Eyl 2022 - 21:38

Pelin Karahan Gitgide Çıtayı Yükseltiyor! Kasıklarına Kadar Açılan Elbisesi Nefes Kesti! “Sen Nasıl 2 Çocuk Annesisin!” Fiziğiyle Olay Yarattı...

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Mihrimah karakterine hayat veren Pelin Karahan, milyonlara kendisini gösterişti. Türkiye’nin “Mihrimah Sultan” olarak tanıdığı Pelin Karahan’ın kasığına kadar açılan elbisesi, yüreklerin yerinden çıkmasına neden oldu! Fiziğiyle olay yaratan ve adeta büyüleyen Pelin Karahan’ın bu hallerine, “Sen nasıl 2 çocuk annesisin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…