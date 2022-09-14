Pelin Karahan Gitgide Çıtayı Yükseltiyor! Kasıklarına Kadar Açılan Elbisesi Nefes Kesti! “Sen Nasıl 2 Çocuk Annesisin!” Fiziğiyle Olay Yarattı...
Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Mihrimah karakterine hayat veren Pelin Karahan, milyonlara kendisini gösterişti. Türkiye’nin “Mihrimah Sultan” olarak tanıdığı Pelin Karahan’ın kasığına kadar açılan elbisesi, yüreklerin yerinden çıkmasına neden oldu! Fiziğiyle olay yaratan ve adeta büyüleyen Pelin Karahan’ın bu hallerine, “Sen nasıl 2 çocuk annesisin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde başrol olarak bulunan Pelin Karahan, oyunculuk yeteneklerini yine konuşturmuştu. Yeni sezonda yeniden ekranlarda olacağı bilinen Pelin Karahan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.