Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor! Bugün Hangi Takım Kazandı! Kırmızı Mı Mavi Takım Mı? BUGÜN Her şey İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Delirecek!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Keyifle izlenene yarışmada; yarışmacılar balık üzerine çalışmalar yapmıştı. Balık sezonunun açılmasıyla birlikte Mavi takım ve Kırmızı takım arasında bir düello yapılmış ve kazanan takım Maviler olmuştu. Kırmızı takımdan ise Vural ve Atike eleme potasına giden isimler olmuştu! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün kazananı Kırmızı takım mı oldu, Mavi takım mı?

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