- 14 Eyl 2022 - 16:25 G: 14 Eyl 2022 - 16:36

Masterchef Yarışmasında Hangi Takımın Kazandığı İfşa Edildi! Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor; Acun Ilıcalı Delirecek! Kırmızı mı, Mavi mi?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te hangi takımın kazandığı yine ifşa edildi! Masterchef Kahini olarak bilinen sözlük yazarından gelen bu hamle sonrasında Acun Ilıcalı’nın delireceğine dair yorumlar yapılmaya başlandı! Peki, Kırmızı takım mı ikinci oyunu kazandı Mavi takım mı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Keyifle izlenene yarışmada; yarışmacılar balık üzerine çalışmalar yapmıştı. Balık sezonunun açılmasıyla birlikte Mavi takım ve Kırmızı takım arasında bir düello yapılmış ve kazanan takım Maviler olmuştu. Kırmızı takımdan ise Vural ve Atike eleme potasına giden isimler olmuştu! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün kazananı Kırmızı takım mı oldu, Mavi takım mı?

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14 Eyl 2022 - 16:25 Ankara- Yaşam

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