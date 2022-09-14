- 14 Eyl 2022 - 21:42

Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Şok Etkisi Yarattı! “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!” Sokak Ortasına Sütyenle Çıkıp Öyle Bir Poz Verdi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını iki kez duyuran Aycan Yanaç’ın kısa bir süre önce göğüs estetiği yaptırdığına dair iddialar gündeme gelmişti! Yeni göğüsleriyle şok etkisi yaratan Aycan Yanaç, sokak ortasında sütyeniyle öyle pozlar verdi ki, görenler ne diyeceğini şaşırdı! Sosyal medya takipçilerinden “Acun arada ünlü ettiklerini kontrol et” yorumlarını alan Aycan Yanaç, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının ilk kez 2020 döneminde görülen Aycan Yanaç, kalplerde şampiyon olmuştu ama kupanın sahibi olmak isteyen Yanaç, 2022 yılında bir kez daha yarışmaya katılmıştı. Yarışmanın daha ilk haftalarında koronavirüse yakalanan ve ağır atlatan Aycan Yanaç, ciğerlerinde kötü durumdan dolayı yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Yarışmadan sonra bambaşka bir hayata başlayan Yanaç’ın tatilinden kareler herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Eyl 2022 - 21:42 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe’nin İç Çamaşırsız Pozları Ortalığı Kasıp Kavurdu! Siyahlar İçerisinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu; Görenler Hayran Kaldı! Alev Alev Yaktı… mask
Survivor Ayşe’nin İç Çamaşırsız Pozları Ortalığı Kasıp Kavurdu! Siyahlar İçerisinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu; Görenler Hayran Kaldı! Alev Alev Yaktı…
Survivor Ayşe’nin Ayna Pozu Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Şu Fizikle Döndüremeyeceğin Baş Yok!” Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Ateşleri Yükseltti! Bir Bakan Bir Daha… mask
Survivor Ayşe’nin Ayna Pozu Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Şu Fizikle Döndüremeyeceğin Baş Yok!” Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Ateşleri Yükseltti! Bir Bakan Bir Daha…
Survivor Sude Burcu’nun Kalçasını Öne Çıkaran Pozu Nefes Kesti! Minicik Taytıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu; “Nesin Sen Cennetten Gelen Melek Mi?” mask
Survivor Sude Burcu’nun Kalçasını Öne Çıkaran Pozu Nefes Kesti! Minicik Taytıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu; “Nesin Sen Cennetten Gelen Melek Mi?”
Survivor Sude’nin Beyaz Bikinisi Sevgilisini Çıldırttı! “Mert Öcal Bu Paylaşımdan Savaş Çıkarır!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti… mask
Survivor Sude’nin Beyaz Bikinisi Sevgilisini Çıldırttı! “Mert Öcal Bu Paylaşımdan Savaş Çıkarır!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti…
Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik'te Ev Sahibi Kiracı Kavgasına Karıştı! “Çık Git Evimden!” Bu Hareketi Kim Görse Aynı Tepkiyi Verirdi... Ortalık Yangın Yeri! mask
Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik'te Ev Sahibi Kiracı Kavgasına Karıştı! “Çık Git Evimden!” Bu Hareketi Kim Görse Aynı Tepkiyi Verirdi... Ortalık Yangın Yeri!
Survivor Nisa’nın Dudak Dudağa Paylaşımını Görenler Fenalık Geçirdi! Ogeday Girişken İle Arasının Açılmasına Sebep Olan O Konu Gündeme Bomba Gibi Düştü... mask
Survivor Nisa’nın Dudak Dudağa Paylaşımını Görenler Fenalık Geçirdi! Ogeday Girişken İle Arasının Açılmasına Sebep Olan O Konu Gündeme Bomba Gibi Düştü...
Acun Ilıcalı Bu Sefer Affetmedi! “Adımı Kirlettin!” Dedi, Gözünün Yaşına Bakmadı... Böyle Bitmesi Hiç Beklenmiyordu! “Yanlış Yapacağın Adam Acun Olmamalıydı!” mask
Acun Ilıcalı Bu Sefer Affetmedi! “Adımı Kirlettin!” Dedi, Gözünün Yaşına Bakmadı... Böyle Bitmesi Hiç Beklenmiyordu! “Yanlış Yapacağın Adam Acun Olmamalıydı!”
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun Yeni Şarkısı İle Listelerde! "Beceremedim"... Sinan Akçil'den Tam Destek Geldi... mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun Yeni Şarkısı İle Listelerde! "Beceremedim"... Sinan Akçil'den Tam Destek Geldi...
Survivor Nisa ve Ogeday'dan Evlilik Öncesi Balayı Tatili! Bekir Bölükbaşı Kafayı Yemesinde Ne Yapsın... “Azıcık Büyüklerinize Saygınız Olsun!” Tepkiler Arka Arkaya... mask
Survivor Nisa ve Ogeday'dan Evlilik Öncesi Balayı Tatili! Bekir Bölükbaşı Kafayı Yemesinde Ne Yapsın... “Azıcık Büyüklerinize Saygınız Olsun!” Tepkiler Arka Arkaya...
Survivor Ayşe Karanlık Asansörde Sütyeniyle Öyle Bir Poz Verdi Ki… İncecik Beli, Göğüs Dekoltesi Kalpleri +140 Bpm’e Çıkardı! “Yandı Buralar Kraliçe” mask
Survivor Ayşe Karanlık Asansörde Sütyeniyle Öyle Bir Poz Verdi Ki… İncecik Beli, Göğüs Dekoltesi Kalpleri +140 Bpm’e Çıkardı! “Yandı Buralar Kraliçe”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor! Bugün Hangi Takım Kazandı! Kırmızı Mı Mavi Takım Mı? BUGÜN Her şey İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Delirecek! mask
Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor! Bugün Hangi Takım Kazandı! Kırmızı Mı Mavi Takım Mı? BUGÜN Her şey İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Delirecek!
Pelin Karahan Gitgide Çıtayı Yükseltiyor! Kasıklarına Kadar Açılan Elbisesi Nefes Kesti! “Sen Nasıl 2 Çocuk Annesisin!” Fiziğiyle Olay Yarattı... mask
Pelin Karahan Gitgide Çıtayı Yükseltiyor! Kasıklarına Kadar Açılan Elbisesi Nefes Kesti! “Sen Nasıl 2 Çocuk Annesisin!” Fiziğiyle Olay Yarattı...
Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den Herkesi Şaşırtacak Sürpriz! Oğulcan Engin’den Habersiz Bir Şekilde Öyle Bir Şey Yapmaya Başladı Ki… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den Herkesi Şaşırtacak Sürpriz! Oğulcan Engin’den Habersiz Bir Şekilde Öyle Bir Şey Yapmaya Başladı Ki…
Alişan’dan Eşi Buse Varol’a Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Kesenin Ağzını Sonuna Kadar Açtı! Tam Tamına... mask
Alişan’dan Eşi Buse Varol’a Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Kesenin Ağzını Sonuna Kadar Açtı! Tam Tamına...
Masterchef Yarışmacısı Barış Resti Çekti! “Ben Daha Fazla Rezil Olmak İstemiyorum” Dedi; Şeflerden Özrünü Diledi! “Sonunda Kurtulduk!” O İsim… mask
Masterchef Yarışmacısı Barış Resti Çekti! “Ben Daha Fazla Rezil Olmak İstemiyorum” Dedi; Şeflerden Özrünü Diledi! “Sonunda Kurtulduk!” O İsim…
Survivor İlayda Şeker’in Son Estetikli Hali Şok Etti! Açıldı Saçıldı; Evlilik Onu Bambaşka Birisi Yaptı! “Eskiyle İlayda Şeker’in Alakası Yok!” mask
Survivor İlayda Şeker’in Son Estetikli Hali Şok Etti! Açıldı Saçıldı; Evlilik Onu Bambaşka Birisi Yaptı! “Eskiyle İlayda Şeker’in Alakası Yok!”
Masterchef Gamze Artık Kontrol Edilemiyor! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Yarışmadan Ayrılmasına Sadece Ailesi Üzülecek; “Bir Gitse de Kurtulsak!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Gamze Artık Kontrol Edilemiyor! “Başımıza 4. Jüri Kesildi!” Yarışmadan Ayrılmasına Sadece Ailesi Üzülecek; “Bir Gitse de Kurtulsak!” Neler Oluyor?
Hande Erçel’in Kardeşinden Pantolonunu İndirip Kamera Karşısına Geçti! İç Çamaşırlı Pozlarını Görenler... “Sen Nasıl Çocuk Doğurdun!” Fiziğiyle Eritti, Kül Etti! mask
Hande Erçel’in Kardeşinden Pantolonunu İndirip Kamera Karşısına Geçti! İç Çamaşırlı Pozlarını Görenler... “Sen Nasıl Çocuk Doğurdun!” Fiziğiyle Eritti, Kül Etti!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İçin Kıyılan Paraya Pablo Escobar Kıymadı! Cengiz Ünder Sevgilisini Görmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İçin Kıyılan Paraya Pablo Escobar Kıymadı! Cengiz Ünder Sevgilisini Görmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Sırrı İfşa Çıktı! Neden Geç Başladığı Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer O Oyuncuyla… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Sırrı İfşa Çıktı! Neden Geç Başladığı Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer O Oyuncuyla…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Şok Etkisi Yarattı! “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!” Sokak Ortasına Sütyenle Çıkıp Öyle Bir Poz Verdi Ki… mask
Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Şok Etkisi Yarattı! “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!” Sokak Ortasına Sütyenle Çıkıp Öyle Bir Poz Verdi Ki…
Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor! Bugün Hangi Takım Kazandı! Kırmızı Mı Mavi Takım Mı? BUGÜN Her şey İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Delirecek! mask
Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor! Bugün Hangi Takım Kazandı! Kırmızı Mı Mavi Takım Mı? BUGÜN Her şey İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Delirecek!
Pelin Karahan Gitgide Çıtayı Yükseltiyor! Kasıklarına Kadar Açılan Elbisesi Nefes Kesti! “Sen Nasıl 2 Çocuk Annesisin!” Fiziğiyle Olay Yarattı... mask
Pelin Karahan Gitgide Çıtayı Yükseltiyor! Kasıklarına Kadar Açılan Elbisesi Nefes Kesti! “Sen Nasıl 2 Çocuk Annesisin!” Fiziğiyle Olay Yarattı...
Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den Herkesi Şaşırtacak Sürpriz! Oğulcan Engin’den Habersiz Bir Şekilde Öyle Bir Şey Yapmaya Başladı Ki… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den Herkesi Şaşırtacak Sürpriz! Oğulcan Engin’den Habersiz Bir Şekilde Öyle Bir Şey Yapmaya Başladı Ki…
Alişan’dan Eşi Buse Varol’a Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Kesenin Ağzını Sonuna Kadar Açtı! Tam Tamına... mask
Alişan’dan Eşi Buse Varol’a Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Kesenin Ağzını Sonuna Kadar Açtı! Tam Tamına...
Masterchef Yarışmacısı Barış Resti Çekti! “Ben Daha Fazla Rezil Olmak İstemiyorum” Dedi; Şeflerden Özrünü Diledi! “Sonunda Kurtulduk!” O İsim… mask
Masterchef Yarışmacısı Barış Resti Çekti! “Ben Daha Fazla Rezil Olmak İstemiyorum” Dedi; Şeflerden Özrünü Diledi! “Sonunda Kurtulduk!” O İsim…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL